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        Haberler Dünya Güney Kore, Küba'ya ilk kez büyükelçi atadı | Dış Haberler

        Güney Kore, Küba'ya ilk kez büyükelçi atadı

        Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Küba'nın başkenti Havana'ya ilk kez büyükelçi atandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:25
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        Güney Kore, Küba'ya ilk kez büyükelçi atadı
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        Yonhap'ın Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore, çeşitli ülkelere büyükelçi atadı.

        Açıklamada, Güney Kore'nin Meksiko Büyükelçiliğinde diplomat olarak görev yapan Lee Ho-yul'un, Havana Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

        Lee, Güney Kore'nin Küba'ya atadığı ilk büyükelçi oldu.

        Küba ile diplomatik ilişkiler kurulmuştu

        Küba'nın 1949'da Güney Kore'yi tanımasına rağmen ikili ilişkiler, 1959 Küba devrimiyle gerginleşmişti.

        İki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerinin, 14 Şubat 2024'te nota değişimi yoluyla Güney Kore ile Küba arasında diplomatik ilişkiler kurduğu belirtilmişti.

        Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümetimiz, karşılıklı diplomatik misyonların kurulması dahil takip eden adımlarda Küba hükümetiyle aktif işbirliği içerisinde olacaktır." ifadesi yer almıştı.

        Dışişleri Bakanlığından 18 Ocak'ta yapılan açıklamada bu diplomatik ilişkilerin kurmasından yaklaşık bir yıl sonra Güney Kore'nin Havana Büyükelçiliğini açtığı duyurulmuştu.

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