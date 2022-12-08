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Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

2022 Dünya Kupası farklı hikayelere konu olurken, Güney Kore Milli Takımı'ndaki soyisim benzerliği de insanların bir hayli dikkatini çekti. Kadrosunda altı 'Kim' soyadlı futbolcu bulunan Kore'de iki 'Lee' üç 'Hwang' soyadı bulunuyor. Peki oyuncularından neredeyse yarısı aynı soyisimde olan Güney Kore'de bu durum nereden geliyor? İşte herkesin ilgisini çeken konunun detayı...

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  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, Güney Kore ise oynadığı futbolun dışında farklı bir hikayeyle turnuvaya konu oldu.
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    Defans hattındaki beş oyuncusunun soyismi de 'Kim' olan Güney Kore'de bu durumun nereden geldiği merak edilidi. Neden çok fazla “Kim” soyadlı insan var? İşte bu durumun sebebi...
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    Güney Kore yaklaşık olarak 52 milyon nüfusa sahip bir ülke. Nüfusun yüzde 21'ini ise 'Kim' soyisimli insanlar oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 10 milyon insanın soyadı 'Kim'. 
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    Bunun nedeninin ise Güney Kore'de  250 geleneksel soyadının kullanılması olarak görülüyor. 52 milyonluk nüfusun 250 soyismi kullandığı durumda bu kadar çok 'Kim' soyadlı insanın bulunması da normal karşılanıyor.
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    Genel sıralamaya bakacak olursak, Kim soyadını yüzde 14.7 ile Lee, onları da yüzde 8.4 ile Park takip ediyor.
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    Peki ülkede neden 250 soyisim var? Biraz da tarihsel olarak bu duruma bakalım...
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    Kore Yarımadası'nın güneyinde uzun yıllar hüküm süren Silla Krallığı 668 yılında Kore'nin birçok noktasını tek çatı altında topladı. Silla Krallığı'nı yöneten ailenin soyismi ise 'Kim'di.
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    Ülkede yüzyıllarca soyadlarının, kraliyet ve soylu sınıfı dışında kullanımı yoktu. Yüzyıllar sonra ise Kore'yi işgal eden Japonya, soyadı edinilmesini zorunlu tuttu.
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    Halk sınıfından olan kişiler ise 'Kim', 'Park', 'Lee' gibi soyisimleri seçti. Bu durum ise ülkede 'Kim'lerin, 'Park'ların ve 'Lee'lerin çoğalmasına neden oldu...
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    1997 yılına kadar Güney Kore'de, aynı soyadı taşıyan ve aynı soydan gelen kişilerin evlenmesini yasaklayan bir kanun vardı. Fakat Anayasa Mahkemesi kanunun anayasaya aykırı olduğunu kabul etti ve kanunu feshetti.
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    EN TANIDIK 'KİM' FENERBAHÇE'DEN

    Fenerbahçe'nin Vitor Perreira döneminde kadrosuna kattığı Güney Koreli Kim Min Jae hafızalarımıza kazınan isimlerden oldu. Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıkan 'Kim' etkili performansı ile Napoli'ye transfer oldu. 
  • Güney Koreli futbolcuların soyisimleri niye aynı?

    MANCHESTER'IN EFSANE İSMİ 'JI-SUNG PARK'

    Güney Kore'de 'Kim' dışında ülke nüfusunun yüzde 8.4'ü 'Park' soyisiminden oluşuyor. 'Park' dediğimizde ise akıllara Manchester United'ın efsane futbolcusu Ji-sung Park geliyor. Park, Manchester formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi, 4 lig şampiyonluğu kazanırken ülkesinde de 2010 yılının futbolcusu seçilmişti.

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