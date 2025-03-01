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        Haberler Kültür-Sanat Resim Güngör Taner'den yeni sergi: 'Noblesse'

        Güngör Taner'den yeni sergi: 'Noblesse'

        Güngör Taner'in küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 'Noblesse' isimli kişisel sergisi, 27 Mart'a kadar DG Art Project'te sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:09
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        Güngör Taner'den yeni sergi: 'Noblesse'
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        Yurt içinde ve yurt dışında birçok kişisel sergiye imza atan Güngör Taner, 27 Mart'a kadar DG Art Project’in ev sahipliğinde, küratörlüğünü Zeynep Öztürk'ün üstlendiği 'Noblesse' isimli kişisel sergisi ile uzun bir aradan sonra sanatseverlerle buluşuyor. Adını 'Asalet' anlamına gelen Fransızca bir sözcük olan 'Noblesse'den alan sergide sanatçı renklerin özerkliğini vurgulayarak soyut bir anlayış ile koyu ve açık renkler arasında ritmik bir denge oluşturuyor.

        Taner'in eserlerinde renkler ve formlar, tuvalin sınırlarını aşarak geniş yüzeylerde dengeli ve hareketli bir kompozisyon oluşturuyor. Sanatçının sanat anlayışında, düz boyanmış yüzeylerin üzerinde patlayan lekeler ve renklerin birbiriyle kurduğu ritmik diyalog büyük önem taşıyor. Renkleri, eserlerinde özgürce dans ettirerek kendi anlatım dilini oluşturan sanatçı, koyu ve açık tonların kontrastı ile de eserlerine derinlik katarken izleyiciyi de bu dinamizmin bir parçası hâline getiriyor. Sanatçının eserlerinde denge durağan değil, aksine ritmik ve devinimli. Renkler; hırçın dalgaların soyut bir dille yansımasına benzeyen hareketler ile bir akış hissi yaratırken, sakin ama aynı zamanda güçlü bir enerji yayıyor. Her bir kompozisyon, izleyicinin gözünde keşif duygusunu besleyen bir renk ve ışık dansı sunuyor.

        Güngör Taner, eserlerinde zıt renkleri ustalıkla bir araya getirerek çarpıcı kontrastlar oluşturur. Taner'in eserlerindeki ana karakter, renktir. Kırmızı, mavi ve sarı gibi ana renkler, kompozisyonlarında belirgin bir şekilde öne çıkar ve birbirleriyle akıcı bir geçiş içinde etkileşime girer. Her rengi kendine özgü tarzıyla kullanan sanatçı, eserin her bir noktasında sıcak-soğuk ilişkisini kurmayı başarır. Eserlerindeki renk dalgası ve sıçrama hissi ise görsel derinliği artırır. Sanatçının kompozisyonlarındaki ritim, izleyiciyi bir noktadan diğerine yönlendiren, eserin dinamik yapısını güçlendiren önemli bir unsurdur. Renkler ve formlar, adeta bir dansın içindeki figürler gibi hareket eder. Eserlerinde kullandığı renkler hem coşku hem de heyecan izleri barındırır ve bir denge oluşturur. Sanatçı, eserlerindeki dengeyi “Benim resmimde armoniye giden yol, çeşitli kontrastların belli bir hareket ve ritm içerisinde kullanılmasıyla oluşur” sözleriyle açıklamaktadır.

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        #Güngör Taner
        #DG Art Project
        #sergi
        #resim
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