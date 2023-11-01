Haberler Gündem Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gündönümü tarihi

Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gündönümü tarihi Havaların soğumaya başlaması ve gündüzlerin kısalmasıyla birlikte kış başlangıcı yani kış gün dönümü tarihi merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere kış gündönümü aynı zamanda yılın en uzun gecesinin de yaşandığı gündür. En uzun gecenin ardından da günler uzamaya başlar. Peki, günler ne zaman uzayacak, en uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gün dönümü tarihi... Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:47 facebook

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Günler ne zaman uzayacak? Havaların soğuması ve erken kararmaya başmasıyla birlikte bu sorunun cevabı da araştırılıyor. Bilindiği üzere kış gündönümüyle birlikte en yılın en uzun gecesi yaşanır ve günler uzamaya başlar. Peki, günler ne zaman uzamaya başlar? En uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gündönümü tarihi...

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GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR? Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır; Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.