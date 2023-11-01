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        Günler ne zaman uzayacak? En uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gündönümü tarihi

        Havaların soğumaya başlaması ve gündüzlerin kısalmasıyla birlikte kış başlangıcı yani kış gün dönümü tarihi merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere kış gündönümü aynı zamanda yılın en uzun gecesinin de yaşandığı gündür. En uzun gecenin ardından da günler uzamaya başlar. Peki, günler ne zaman uzayacak, en uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gün dönümü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:47
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        Günler ne zaman uzayacak? Havaların soğuması ve erken kararmaya başmasıyla birlikte bu sorunun cevabı da araştırılıyor. Bilindiği üzere kış gündönümüyle birlikte en yılın en uzun gecesi yaşanır ve günler uzamaya başlar. Peki, günler ne zaman uzamaya başlar? En uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gündönümü tarihi...

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        GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

        Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. Bunun yanından 21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;

        Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

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        Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

        Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

        Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

        Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

        Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.

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        Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

        Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.

        Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

        Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

        Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

        Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır.

        En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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