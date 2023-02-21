KAS KÜTLESİ DAHA AZ

Uzmanlar ayrıca Crush Sendromu'na da dikkat çekiyor. Depremlerde travmanın doğrudan etkisinden sonra en ikincil ölüm nedenlerinden birisi Crush Sendromu. Ezilme ve sıkışma sonucu doku hasara uğruyor, bazı bölgelerde kaslarda hücre hasarı veya kas nekrozu oluşabiliyor. Bu duruma Crush Sendromu deniyor.

Sağlıklı yetişkin bir bireyin vücut ağırlığının yüzde 40'ını kaslar oluşturuyor. Çocuklarda ise bu oran daha düşük, buna bağlı olarak kaslarında yıkım daha az oluyor. Bu nedenle çocuklar süreci daha hafif atlatabiliyor.