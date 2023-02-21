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Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. Enkazdan kurtulan her bir insan umut olmaya devam etti. Hatay'da 128 saat sonra bir bebek kurtarıldı ve birçok insan gözyaşlarını tutamadı. Peki yaşamını sürdürmek için insana ihtiyaç duyan bebekler nasıl bu kadar uzun süre enkaz altında hayata tutunabildi? Uzmanlar, konuya dair bilimsel açıklamalar yaptı. İşte bu mucizevi olaya dair bilimsel görüşler.

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  • Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?

    ERİŞKİNLERE DAHA KÜÇÜK BEDENLER

    Uzmanlara göre enkaz altında kalmış çocukların ve bebeklerin hayatta kalmasına dair birçok etken bulunuyor. Bunlardan en önemli faktör ise çocukların erişkinlerin vücuduna nazaran daha küçük bedenlere sahip olmaları. Bu nedenle çocuklar yaşam üçgeni gibi bir alanda kalabildilerse vücutlarının travmaya maruz kalma olasılığı daha düşük. 
  • Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?

    KAS KÜTLESİ DAHA AZ

    Uzmanlar ayrıca Crush Sendromu'na da dikkat çekiyor. Depremlerde travmanın doğrudan etkisinden sonra en ikincil ölüm nedenlerinden birisi Crush Sendromu. Ezilme ve sıkışma sonucu doku hasara uğruyor, bazı bölgelerde kaslarda hücre hasarı veya kas nekrozu oluşabiliyor. Bu duruma Crush Sendromu deniyor.

    Sağlıklı yetişkin bir bireyin vücut ağırlığının yüzde 40'ını kaslar oluşturuyor. Çocuklarda ise bu oran daha düşük, buna bağlı olarak kaslarında yıkım daha az oluyor. Bu nedenle çocuklar süreci daha hafif atlatabiliyor.
  • Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?

    KRONİK HASTALIK DAHA AZ GÖRÜLÜYOR

    Çocuklarda, yetişkinlere göre daha az kronik hastalık görülüyor. Yetişkinler uzmanlara göre daha fazla kronik hastalıklra sahip olduları için dayanma süreleri daha az olabiliyor. 

     
  • Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?

    CENİN POZİSYONU

    Hipotermi riskine karşı en korunaklı pozisyonun cenin olduğunu söyleyen uzmanlar, çocukların enkaz altındayken bu pozisyonda durduğunu vurguluyorlar. Çocuklar içgüdüsel olarak bu pozsiyonu aldıkları için yaralanma riskleri azalıyor. Uzmanlar, İzmir depreminde yine küçük çocuklar cenin pozisyonunda oldukları için kurtarılabildiklerini vurguluyorlar.

     
  • Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?

    ADRENALİN

    Adrenalin vücutta halihazırda depolanmış bir şekilde durur. Ani durumlardan adrenalin vücuttaki depolardan boşalır. Bu durum yüksekten düşen veya trafik kazası geçiren bir çocukta da görülebilir. Çocuklarda halk arasında şok durumu olarak adlandırılan bu durum aslında uzmanlara göre, ani adrenalin deşarjından sonra tam dinlenme hali.

    Vücudun doğal bir tepki olarak verdiği bu süreçte, bazal metabolizmanın devam etmesi için gereken enerji ve kas hareketleri harcanmıyor. Böylece hayati fonksiyonlarını yerine getirebilecek enerji tüketimi daha uzun sürede harcanıyor.
  • Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?

    BEBEKLERDE BULUNAN KAHVERENGİ YAĞ

    Bebeklik döneminde vücutta bulunan kahverengi yağ ortamdaki sıcaklık değişiklikleri ile aktive oluyor ve bir bebeğin soğuk olduğunda hızla ısı üretmeye başlıyor. Isı, hücredeki glikoz, yağ ve diğer besin maddelerini hücrenin kullanabileceği bir enerji formuna dönüştürüyor.

     
  • Günlerce enkazda kalan bebekler ve çocuklar nasıl hayatta kaldı? Uzmanlar ne diyor?

    Aslında çocukların nasıl enkaz altında hayatta kaldıklarını değil, neden enkaz altında kaldıklarını tartışmamız gereken bir dönemdeyiz. Ancak son günlerde sosyal medyada sıkça sorulan bu konuya bilimsel açıklık getirmek istedik.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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