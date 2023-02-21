Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkisi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Deprem sırasında ve sonrasında her insanda tepkiler farklılık gösterebilir. Ancak her insanda görülen ortak duygulardan birisi korkudur. Uzmanlar, deprem sonrasında ortaya çıkan travma ve suçluluk duygusuyla beraber oluşan ruhsal problemlerin belirtilerini anlattı. İşte, deprem sonrası gelişen travma ve suçluluk duygusuna dair bilinmesi gerekenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

    Depremin ardından kişi kendisini çaresiz hissetiği için travma sonrası stres bozukluğu  ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar yaşayabilir. Kişi, aşırı korkmuş, ne yaptığını bilmez, duygularını hissedememe, bulunduğu ortamı ya da durumu algılayamama gibi belirtiler gösterebilir. 

    Uzmanlara göre ilk 48 saat bu belirtilerin görülmesi oldukça normaldir. Belirtilerin en az 2 gün veya en fazla 4 hafta sürmesi akut stres reaksiyonu olarak gösterilir. Belirtiler 1 ayın üzerinde devam ederse bu durum uzmanlara göre post travmatik stres reaksiyonuna dönüşür. 
  • Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

    İlerleyen dönemlerde depresif semptomlara dönüşebileceğini söyleyen uzmanlar, özellikle tedavi edilmeyen post travmatik stres reaksiyonuna depresyonun eşlik edebileceğini vurguluyor. 

     
  • Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

    TRAVMALARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Dissosiyatif belitiler: Olay sürecini hatırlayamama gibi bir durum söz konusu olabilir ve ciddi bir hissizlik duygusal yetersizlik görülebilir.

    Kaçınma olayları: Olayı hatırlatacak durumdan, görsellerden, yerlenden kaçınma durumu.

    İrritabilite: Her an uyarılmaya hazır, tetikte olan ruh halidir.
  • Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

    DEPREM SONRASINDA EN SIK GÖRÜLEN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL PROBLEMLER

    - Travma sonrası stres bozukluğu - travmatik olayla ilgili sürekli korku, endişe ve geri dönüşler.

    - Depresyon - üzüntü, umutsuzluk duyguları ve etkinlilere ilgi kaybı.

    - Akut stres bozukluğu - travmatik olaydan sonraki ilk günlerde semptomların ortaya çıkması.

    - Anksiyete bozuklukları - aşırı endişe, panik atak ve fobi.

    - Keder ve kayıp - Sevdikleri insanın ölümü ve yaralanmasıyla beraber üzüntü ve kayıp duygusu.

    Madde kötüye kullanımı - başa çıkma mekanizması olarak madde kullanımı.

    Fiziksel belirtiler - stres ve travma ile ilgili baş ağrıları, mide sorunları ve yorgunluk.
  • Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

    DEPREM SONRASI SUÇLULUK DUYGUSU

    Travmatik olaylardan sonra insanların akıllarına genellikle "Neden onun başına geldi, neden ben değilim?" sorusu gelir. İnsanlar ellerinden bir şey gelmediği için bu duyguyu yaşayabiliyor.

    Suçluluk duygusu ile baş edilmezse uzmanlara göre kalıcı etki bırakabiliyor.

     
  • Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

    Uzmanlara göre depremi yaşamış bir insanın hayata depremden önce ve sonraki bakış açısı tamamen değişiyor. Suçluluk duygusu ile baş edilmezse, yine travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu veya depresyon görülebiliyor.
  • Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

    Bazen göçük altında bir canlılık belirtisi olmasa bile kişi orada beklemek isteyebilir ve böylece suçluluk duygusunu azaltabilir.  Bu sayede kişi "Elimden geleni bir ölçüde yapabildim" düşüncesini sağlayabiliyor. Uzmanlara göre böyle durumlarda kişilere müdahale edilmemesi gerekiyor. Özellikle öfkeyle duygularnı dile getiren kişilere ifade özgürlüğü sağlanmalı.
  • Deprem sonrası gelişen travmalar ve suçluluk duygusu ile nasıl baş edilir?

    Kişiler olayları sık sık hatırlama, kabuslar görme, gözünün önüne görüntüler gelmesi ya da hatırlamakta zorlanma, sinirlilik, gerginlik vb. durumlar yaşanırsa mutlaka bir destek alınması tavsiye ediliyor.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.