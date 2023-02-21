Depremin ardından kişi kendisini çaresiz hissetiği için travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon gibi ruhsal bozukluklar yaşayabilir. Kişi, aşırı korkmuş, ne yaptığını bilmez, duygularını hissedememe, bulunduğu ortamı ya da durumu algılayamama gibi belirtiler gösterebilir.

Uzmanlara göre ilk 48 saat bu belirtilerin görülmesi oldukça normaldir. Belirtilerin en az 2 gün veya en fazla 4 hafta sürmesi akut stres reaksiyonu olarak gösterilir. Belirtiler 1 ayın üzerinde devam ederse bu durum uzmanlara göre post travmatik stres reaksiyonuna dönüşür.