Google Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirdi ve depremleri algılayarak Android kullanıcılarına uyarı gönderebiliyor. Bu sistem ile ivmeölçer Android telefona sahip olan kullanıcılar depremi algılabilirler.

Sistem, 4.5 büyüklüğündeki depremler için depremin derinliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak "Farkında Ol" ve "Harekete Geç" gibi iki tür uyarı gönderiyor.