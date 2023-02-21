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Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır ve nasıl açılır?

Google'ın deprem uyarı sistemi, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi önceden bildirdiği için gündeme gelmişti. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerle tekrar merak uyandıran Google Android Deprem Uyarı Sistemi, Android akıllı telefonların çoğunda bulunan ivmeölçer kullanılarak sarsıntıyı kısa bir süre önceden algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı veriyor.

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  • Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır ve nasıl açılır?

    Google Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirdi ve depremleri algılayarak Android kullanıcılarına uyarı gönderebiliyor. Bu sistem ile ivmeölçer Android telefona sahip olan kullanıcılar depremi algılabilirler.

    Sistem, 4.5 büyüklüğündeki depremler için depremin derinliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak "Farkında Ol" ve "Harekete Geç" gibi iki tür uyarı gönderiyor.
  • Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır ve nasıl açılır?

    Android deprem uyarı sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve "Deprem Uyarıları" açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından "Deprem Uyarıları" seçeneğini devre dışı bırakabilirler.
  • Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır ve nasıl açılır?

    DEPREM UYARI SİSTEMİNİ KULLANAN ÜLKELER

    Google, bu sistemi Türkiye ile beraber, Filipinler, Kazakistan, Kırgizistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da kullanıyor.

     
  • Google deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır ve nasıl açılır?

    GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

    Sistemi kullanmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gidin. Arama bölümüne "konum" yazarak, bu sekmeyi açın Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları'nı seçin.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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