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Sabah Balık’ta seyreden Ay 13.20’ye kadar boşlukta kalıyor ardından Koç’a ilerliyor. İlk görünümünü Kiron’la yapıyor. Geçmiş yükleri duygusal tepkilerle dışa vurabilir, öfkeli tutumlar sergileyebiliriz. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Mor
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Anda yaşayan Koçlar için geçmişin yükünü bırakma zamanı. Sabah saatlerinde yönsüzlük ve hassasiyetler yoğun ancak öğlene doğru yenilenme arzunuz artıyor. Ruh beden dengesini koruyun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konforuna düşkün Boğalar, sabah saatlerinde sosyal, toplumsal konularla meşgul olabilirsiniz. Öğlene doğru bilinçaltınız bitmemiş işleri hatırlatıp sizi huzursuz edebilir gergin ve huzursuz koşullar olası.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Deneyimin doğasına düşkün İkizler bugün geçmiş yükleri bırakma zamanı. Sabah saatlerinde yönsüzlük, geçmişten gelen hassasiyetler nedeniyle gerginlik olası. Öğleden sonra artan enerji öfkeli tutumlara sebep olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sezgilerin doğasına aşina Yengeçler sabah gelen haberler hassasiyet yaratabilir. Manevi konularda gelişmeler olabilir. Öğleden sonra sosyal bilinirlik imkanları var, tepkisel tutumlar olası.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hizmet almayı seven Aslanlar sabah saatlerinde beden enerjiniz düşük. Öğleden sonra önemli işlere yoğunlaşabilirsiniz. Enerjinizi yükselten size kendinizi iyi hissettiren olaylar, projeler gelişebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Detayda mükemmeli arayan Başaklar sabah saatlerinde ilişkilerde hassasiyetler yaşanabilir. Duygu ve düşünceleriniz çelişebilir. Öğleden sonra biriken enerji sert söylemlerle açığa çıkabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde adalet arayan Teraziler, bugün geçmiş hesaplaşmalar olası. Sabah saatlerinde sağlık sorunları gelişebilir. Öğleden sonra ilişkilerde hassasiyetler olabilir. Yazılı anlaşmalar, ortak işlerde gerginlik olası.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kararlılık ve istikrar arayan Akrepler sabah saatlerinde rutinleriniz düzensiz ilerleyecek. Öğleden sonra enerjiniz artsa da, ani değişen duygu durumunuz huzursuzluklara yol açabilir. Tepkisel tutumlardan kaçının.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özgürlüğüne düşkün Yaylar güne yorgun başlıyorsunuz. Öğleden sonra artan enerji ile çocuksu tutkuları gerçekleştireceğiniz imkanlar gelişebilir. Hareket ihtiyacınızı karşılayan bedensel etkinliklere odaklanın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnızlık ve mahremiyet seven Oğlaklar sabah saatlerinde manevi konulara yoğunlaşıyorsunuz. Öğleden sonra yalnızlık yerini kalabalıklara bırakıyor. Hızlı karar alıp uygulamak gerekebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İdealist Kovalar sabah saatlerini dinlenerek geçirmek faydalı olur. Öğleden sonra kısa yolculuklar gelişebilir. Yenileyici hedefler ve cesaretli girişimler olası. Uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık alın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dinginliği seven Balıklar sabah yorgun ve yönsüz başlayan gün öğleden sonra hızlanıyor. Sürekli bir yerlere yetişmek zorunda kalabilirsiniz. Gün boyu ani harcamalar olası. Sağlık hassasiyetleri gelişebilir.
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