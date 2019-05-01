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Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)

Giriş: 01.05.2019 - 09:48 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

1 Mayıs Çarşamba günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Geçmiş yükleri duygusal tepkilerle dışa vurabilir, öfkeli tutumlar sergileyebiliriz. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    1|13

    Sabah Balık’ta seyreden Ay 13.20’ye kadar boşlukta kalıyor ardından Koç’a ilerliyor. İlk görünümünü Kiron’la yapıyor. Geçmiş yükleri duygusal tepkilerle dışa vurabilir, öfkeli tutumlar sergileyebiliriz. Gün içinde şüphe, güvensizlik, aşırı hassasiyetler söz konusu olabilir. Günü verimli geçirmek için; program dahilinde ilerlemek faydalı olur. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Mor

     

  • 2Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    2|13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Anda yaşayan Koçlar için geçmişin yükünü bırakma zamanı. Sabah saatlerinde yönsüzlük ve hassasiyetler yoğun ancak öğlene doğru yenilenme arzunuz artıyor. Ruh beden dengesini koruyun.

     

  • 3Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    3|13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Konforuna düşkün Boğalar, sabah saatlerinde sosyal, toplumsal konularla meşgul olabilirsiniz. Öğlene doğru bilinçaltınız bitmemiş işleri hatırlatıp sizi huzursuz edebilir gergin ve huzursuz koşullar olası.

  • 4Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    4|13

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Deneyimin doğasına düşkün İkizler bugün geçmiş yükleri bırakma zamanı. Sabah saatlerinde yönsüzlük, geçmişten gelen hassasiyetler nedeniyle gerginlik olası. Öğleden sonra artan enerji öfkeli tutumlara sebep olabilir. 

  • 5Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    5|13

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sezgilerin doğasına aşina Yengeçler sabah gelen haberler hassasiyet yaratabilir. Manevi konularda gelişmeler olabilir. Öğleden sonra sosyal bilinirlik imkanları var, tepkisel tutumlar olası. 

  • 6Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    6|13

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Hizmet almayı seven Aslanlar sabah saatlerinde beden enerjiniz düşük. Öğleden sonra önemli işlere yoğunlaşabilirsiniz. Enerjinizi yükselten size kendinizi iyi hissettiren olaylar, projeler gelişebilir. 

  • 7Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    7|13

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Detayda mükemmeli arayan Başaklar sabah saatlerinde ilişkilerde hassasiyetler yaşanabilir. Duygu ve düşünceleriniz çelişebilir. Öğleden sonra biriken enerji sert söylemlerle açığa çıkabilir. 

  • 8Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    8|13

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    İlişkilerde adalet arayan Teraziler, bugün geçmiş hesaplaşmalar olası. Sabah saatlerinde sağlık sorunları gelişebilir. Öğleden sonra ilişkilerde hassasiyetler olabilir. Yazılı anlaşmalar, ortak işlerde gerginlik olası.

  • 9Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    9|13

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Kararlılık ve istikrar arayan Akrepler sabah saatlerinde rutinleriniz düzensiz ilerleyecek. Öğleden sonra enerjiniz artsa da, ani değişen duygu durumunuz huzursuzluklara yol açabilir. Tepkisel tutumlardan kaçının. 

  • 10Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    10|13

    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Özgürlüğüne düşkün Yaylar güne yorgun başlıyorsunuz. Öğleden sonra artan enerji ile çocuksu tutkuları gerçekleştireceğiniz imkanlar gelişebilir. Hareket ihtiyacınızı karşılayan bedensel etkinliklere odaklanın.

  • 11Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    11|13

    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Yalnızlık ve mahremiyet seven Oğlaklar sabah saatlerinde manevi konulara yoğunlaşıyorsunuz. Öğleden sonra yalnızlık yerini kalabalıklara bırakıyor. Hızlı karar alıp uygulamak gerekebilir. 

  • 12Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    12|13

    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    İdealist Kovalar sabah saatlerini dinlenerek geçirmek faydalı olur. Öğleden sonra kısa yolculuklar gelişebilir. Yenileyici hedefler ve cesaretli girişimler olası. Uzmanlık gerektiren konularda danışmanlık alın.

  • 13Günlük burç yorumları (1 Mayıs 2019 Çarşamba)
    13|13

    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Dinginliği seven Balıklar sabah yorgun ve yönsüz başlayan gün öğleden sonra hızlanıyor. Sürekli bir yerlere yetişmek zorunda kalabilirsiniz. Gün boyu ani harcamalar olası. Sağlık hassasiyetleri gelişebilir.

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