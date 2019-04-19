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Ay sabah saatlerinde Terazi burcunda ilerliyor. Güne Oğlak’taki kavuşumu tetikleyerek başlıyor akabinde. 14.11’de 29 derece Terazi’de Dolunay gerçekleşiyor. Kısa bir süre sonra Ay 14.12-15.40 arasında boşlukta seyredip Akrep burcuna ilerliyor. Güneş burç değiştirip Boğa’ya geçiyor. Kadersel temaların tetiklendiği önemli bir gündeyiz. İlişkilerde, anlaşmalarda bitişler ve önlenemez yenilenmeler başlıyor. 2000’li yılların başına damga vuran ve günümüze kadar süren hızlı tüketime dayalı yaşam biçimleri ve idealler sonlanıyor. Hayatlarımızda üretim, derinleşme ve sadeleşme zorunluluğu belirginleşiyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Altın sarısı