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Ay sabah saatlerinde Terazi burcunda ilerliyor. Güne Oğlak’taki kavuşumu tetikleyerek başlıyor akabinde. 14.11’de 29 derece Terazi’de Dolunay gerçekleşiyor. Kısa bir süre sonra Ay 14.12-15.40 arasında boşlukta seyredip Akrep burcuna ilerliyor. Güneş burç değiştirip Boğa’ya geçiyor. Kadersel temaların tetiklendiği önemli bir gündeyiz. İlişkilerde, anlaşmalarda bitişler ve önlenemez yenilenmeler başlıyor. 2000’li yılların başına damga vuran ve günümüze kadar süren hızlı tüketime dayalı yaşam biçimleri ve idealler sonlanıyor. Hayatlarımızda üretim, derinleşme ve sadeleşme zorunluluğu belirginleşiyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Altın sarısı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay'da ilişkilerde süregelen yaklaşımlarınız dönüşüyor. Romantik konularda talepleriniz artıyor. Öğleden sonra duygusal tepkiler yoğunlaşabilir. Geçmişten gelen hesaplaşmalar, yarım kalmış işlerin sonuçlanması için çabalar olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay sağlık, günlük rutinler konularında yenilenmenizi sağlıyor. Bir süredir düzen değişikliği adına çabanız varsa sonuç alabilirsiniz. Gebelik ya da çocuk arzuluyorsanız gelişmeler olası. Ertelenmiş sağlık konuları gündem olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da hayaller, yaratıcı beceriler dönüşüyor. İlişkilerde huzur, uyum ve onaylanma duygusuyla taktir görebilirsiniz. Arkadaşlar ve grup faaliyetlerinde öne çıkma ve bilinirlik imkanlarınız olacaktır.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da kariyer, statü ve toplumsal bilinirlik konularında dönüşümler olası. Uzlaşmayı, güvenli alandan çıkmayı, başkalarını objektif biçimde değerlendirmeyi, ailevi hassasiyetleri dönüştürmeyi sağlayan gelişmeler var.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da olayları geniş açıdan değerlendirip uzmanlaşmayı öğreniyorsunuz. Gün boyu vicdanlı tutumlar önem kazanıyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken enerjiniz var, yaratıcı becerilere ihtiyaç artıyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da yeni uzmanlık alanları, sizi tanımlayan, yaratıcı becerilerinizi kullanacağınız işler gelişebilir. Becerilerinizi gölgeleyen rutinleri bırakma cesaretiniz artıyor. Yatırım, üretim ve harcamalar dönüşüyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay'da kimliğinizi öne çıkaran gelişmeler var. İlişkilerde bağımlılıkları bırakmak önem kazanıyor. Zihinsel becerilerinizde artış yabancı diller, felsefe, sanat alanında gelişmeler söz konusu. Hedefleriniz değişkenlik gösterse de en verimli alanlar sizi içine çekecektir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da büyük hayaller ve aşırı hırslı yaklaşımlar hayal kırıklıklarına yol açabilir. Hayatın mana tarafında yöneliminiz daha fazla ise derin arzuların duaların sonuç verdiği bir dönemdesiniz. Yetenekleriniz, inançlarınızdan kaynaklanan becerileriniz göz dolduracaktır.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da sosyal çevrede hareket, size fayda sağlamayan hedeflerde dönüşüm gerçekleşiyor. Sığ, kalıplaşmış öğretilerden çıkıp, vizyonunuzu genişleten önemli işlere başlayabilirsiniz. Siz yenilendikçe sosyal çevreniz de değişecektir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da statü bilinirlik konularında değişimler olası. Yaratıcı becerilerinizi harekete geçiren önemli olaylar yaşanabilir. Pratik hedefler koymak iş konularında rasyonel davranmak önemli. Öğleden sonra riskli büyük borçlanmalardan kaçının.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da uzmanlık gerektiren konularda yenilenme ihtiyacınız artıyor. Uzun süredir ertelediğiniz işler için karar zamanı. Geçerliliğini yitirmiş hedefleri bırakacaksınız. Öğleden sonra ailevi hassasiyetler olası.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay’da krizleri erteleme çabanızı bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi ve manevi değer yaratma hedefleriniz yenileniyor. Duygusal sınırların yerini daha işlevsel projeler alıyor. Akşamüstü yakınlarınızdan haber alabilirsiniz.
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