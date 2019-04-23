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Yay’da ilerleyen Ay Jüpiter ile kavuşumda. Ateş elementindeki yerleşimler ve görünümlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na uygun coşkulu koşullar mevcut. Gün boyu yaşanmışlıkların anıldığı tarihi konulara atıflar var. Araştırma ve yenilenme arzusu taşıyan vasıflarımız gelişiyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık sarı