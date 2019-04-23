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Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)

Giriş: 23.04.2019 - 09:07 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

23 Nisan Salı günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Gün boyu yaşanmışlıkların anıldığı tarihi konulara atıflar var. Araştırma ve yenilenme arzusu taşıyan vasıflarımız gelişiyor. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    Yay’da ilerleyen Ay Jüpiter ile kavuşumda. Ateş elementindeki yerleşimler ve görünümlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na uygun coşkulu koşullar mevcut. Gün boyu yaşanmışlıkların anıldığı tarihi konulara atıflar var. Araştırma ve yenilenme arzusu taşıyan vasıflarımız gelişiyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Açık sarı

     

  • 2Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yenilenme arzularınızla hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Koç burcundaki kavuşum sebebiyle gün boyu hızlı öğrenme, uygulama ve geliştirme imkanlarınız olacaktır.  Hukuki konular, yabancılar ve seyahatlerle ilgili beklenen haberler gelebilir. 

     

  • 3Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Duyguları uçlarda ve yoğun yaşayacaksınız. Gün boyu anıları yad edebilirsiniz. Akşam saatlerinde beceriye dayalı işlerle meşguliyet faydalı olur. Günlük hayatınızı kolaylaştıran gelişmeler olası.

     

  • 4Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu finansal konularda sadeleşme yaşanırken bireysel yetenekler doğrultusunda çalışma öne çıkıyor.  Sosyal konulardan verim alabilirsiniz. Grup faaliyetleri öne çıkıyor. Gün içinde duygusal yoğunluk öfkeli dışavurumlar gelişebilir. 

     

  • 5Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Güvenli alandan çıkma korkusuyla öfkeli tutumlar sergileyebilirsiniz. Sürekli isyan halinde olma ve yerine bir şey koymama durumunda kendinize zarar verirsiniz. Yakınlarınızla vakit geçirip anıları yad etmek sizi hoş tutar. 

     

  • 6Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Yaşamdaki anlam arayışınız artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor. Gün içinde kontrol ve güç konularıyla yüzleşip, sağlıklı biçimde yönetmek için tutumlar geliştirin. Sosyal konularla uğraşırken, manen tatmin olma arzunuz da artabilir. 

     

  • 7Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu yenilenme arzunuz yüksek. Değişime direnirseniz, baskının yarattığı alana hapsolur, korku, endişe ve yılgınlık, zihinsel yorgunluk yaşarsınız.  Güvensiz ve savunmacı davranmayın, yeni fikirler denemek için fırsatlar yaratın. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Değişime direnmeden,  korku, endişe ve yılgınlık fikirlerinin zihni kurcalamasına izin vermeden ilerlerseniz gün içinde gelişen olaylar sizi memnun edebilir. Tutkuyla bağlı olduğunuz sizi sınırlayan tutumların farkına varabilirsiniz.

     

  • 9Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu yenilenmiş fikirler, yaşamda önemsediğiniz değerler açığa çıkmaya başlıyor. Tüketime dayalı eski ilişkilerin yerini yenileri alabilir. Zihniniz sürekli gelecek planları ile meşgul olabilir anda kalmak önemli. 

     

  • 10Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu özgürlük ihtiyacınız yüksek. Gün içinde yorucu işler, stresli koşullar ve baskı artabilir, alternatif yaratma arzunuz pekişiyor. Üretim, el becerisi sanatsala etkinlikler sizi memnun edecektir. Zihin beden dengesi sağlamak için kısa yürüyüşler fayda sağlar. 

     

  • 11Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu ertelenmiş işlerle meşgul olacaksınız. Kontrol ve güç, aşırı sorumluluklarla yüzleşiyorsunuz sağlıklı biçimde yönetmek önemli. Kendinizi ifade ederken sert söylemlerden kaçının, kalıcı kırgınlık yaşanabilir. 

     

  • 12Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Üretimin sağladığı bedensel hazlar açığa çıkıyor. Maddi değerlere aşırı düşkünlük sonunda yıkım getirecektir. Bir süredir sosyal çevrede beklenen olaylar gelişebilir.  Romantik konularda gelişmeler, geçmiş ilişkilerin onarılması söz konusu olabilir. Akılcı davranmak ve illüzyona kapılmamak faydalı olur. 

     

  • 13Günlük burç yorumları (23 Nisan 2019 Salı)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Sabah saatlerinde telaşınız olabilir. Sevdiklerinizle anıları yad edebilir, eskiye dair bilmediklerinizi öğrenebilirsiniz.  Finansal konularda güvenli alan arayışınızın yerini yeni üretim kaynakları alıyor.

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