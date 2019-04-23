- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yay’da ilerleyen Ay Jüpiter ile kavuşumda. Ateş elementindeki yerleşimler ve görünümlerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na uygun coşkulu koşullar mevcut. Gün boyu yaşanmışlıkların anıldığı tarihi konulara atıflar var. Araştırma ve yenilenme arzusu taşıyan vasıflarımız gelişiyor. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Açık sarı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yenilenme arzularınızla hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Koç burcundaki kavuşum sebebiyle gün boyu hızlı öğrenme, uygulama ve geliştirme imkanlarınız olacaktır. Hukuki konular, yabancılar ve seyahatlerle ilgili beklenen haberler gelebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duyguları uçlarda ve yoğun yaşayacaksınız. Gün boyu anıları yad edebilirsiniz. Akşam saatlerinde beceriye dayalı işlerle meşguliyet faydalı olur. Günlük hayatınızı kolaylaştıran gelişmeler olası.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu finansal konularda sadeleşme yaşanırken bireysel yetenekler doğrultusunda çalışma öne çıkıyor. Sosyal konulardan verim alabilirsiniz. Grup faaliyetleri öne çıkıyor. Gün içinde duygusal yoğunluk öfkeli dışavurumlar gelişebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güvenli alandan çıkma korkusuyla öfkeli tutumlar sergileyebilirsiniz. Sürekli isyan halinde olma ve yerine bir şey koymama durumunda kendinize zarar verirsiniz. Yakınlarınızla vakit geçirip anıları yad etmek sizi hoş tutar.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşamdaki anlam arayışınız artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor. Gün içinde kontrol ve güç konularıyla yüzleşip, sağlıklı biçimde yönetmek için tutumlar geliştirin. Sosyal konularla uğraşırken, manen tatmin olma arzunuz da artabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yenilenme arzunuz yüksek. Değişime direnirseniz, baskının yarattığı alana hapsolur, korku, endişe ve yılgınlık, zihinsel yorgunluk yaşarsınız. Güvensiz ve savunmacı davranmayın, yeni fikirler denemek için fırsatlar yaratın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişime direnmeden, korku, endişe ve yılgınlık fikirlerinin zihni kurcalamasına izin vermeden ilerlerseniz gün içinde gelişen olaylar sizi memnun edebilir. Tutkuyla bağlı olduğunuz sizi sınırlayan tutumların farkına varabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yenilenmiş fikirler, yaşamda önemsediğiniz değerler açığa çıkmaya başlıyor. Tüketime dayalı eski ilişkilerin yerini yenileri alabilir. Zihniniz sürekli gelecek planları ile meşgul olabilir anda kalmak önemli.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu özgürlük ihtiyacınız yüksek. Gün içinde yorucu işler, stresli koşullar ve baskı artabilir, alternatif yaratma arzunuz pekişiyor. Üretim, el becerisi sanatsala etkinlikler sizi memnun edecektir. Zihin beden dengesi sağlamak için kısa yürüyüşler fayda sağlar.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ertelenmiş işlerle meşgul olacaksınız. Kontrol ve güç, aşırı sorumluluklarla yüzleşiyorsunuz sağlıklı biçimde yönetmek önemli. Kendinizi ifade ederken sert söylemlerden kaçının, kalıcı kırgınlık yaşanabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üretimin sağladığı bedensel hazlar açığa çıkıyor. Maddi değerlere aşırı düşkünlük sonunda yıkım getirecektir. Bir süredir sosyal çevrede beklenen olaylar gelişebilir. Romantik konularda gelişmeler, geçmiş ilişkilerin onarılması söz konusu olabilir. Akılcı davranmak ve illüzyona kapılmamak faydalı olur.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde telaşınız olabilir. Sevdiklerinizle anıları yad edebilir, eskiye dair bilmediklerinizi öğrenebilirsiniz. Finansal konularda güvenli alan arayışınızın yerini yeni üretim kaynakları alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.