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Güne Ay Satürn kavuşumu ile başlıyoruz. Ardından Güney Ay Düğümü ve Plüton ile görünüme ilerliyor. Gece geç vakit son görünüm Boğanın son derecesinde ilerleyen Mars ile olacak. Oldukça stresli ve dönüştürücü, geçmiş yükleri, travmaları açığa çıkaran koşullar var. Gün boyu şüpheci, ben merkezci ve travma odaklı ilkel güdülerimizle, idealist öğrenme meraklısı doğruluk ve adalet arayan insani vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.
Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Bakır
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kendinize veya diğerlerine olan inancınız sarsılabilir. Olayları daha objektif değerlendirin, hayatınızda otorite olan insanlarla çatışmalardan kaçının. Eş zamanlı farklı duyguları yoğun olarak yaşayabilirsiniz öfkeyi dönüştürmek önemli.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün istediklerinizi elde edemeyeceğiniz inancıyla güne başlayabilirsiniz. Öz değer duygusunu yüksek tutmak faydalı olur. Geçmişten gelen duygusal yükler sizi yorabilir. Düşüncelerinizi ifade ederken yapıcı tutumlar önemli.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu duygularınızı saklama eğiliminiz sebebiyle stresli koşullar gelişebilir. Ertelenmiş sorunlar gün yüzüne çıkarsa ifadede netlik önemli. Geçmişin yüküne takılmadan pozitif yaratım içinde olmak faydalı olur.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz. Bugün ilişkilerde geçmiş hesaplar açılıyor. Duyguları ifade etmek, objektif ve girişken davranmak faydalı olur. Söylemler sertleşebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde kendinizi dışlanmış veya sevilmiyor gibi hissedebilirsiniz. İlişkilerde adil tutumlar ve ifadede netlik faydalı olur. Ani değişimler stres yarattığı için koşulları doğru algılamıyor olabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerinizde ciddiye alınmadığınız hissiyle gerginlik yaşayabilirsiniz. Romantik konularda hesaplaşma içine girebilirsiniz. Hassasiyetleriniz kavrayışı bozuyor olabilir, adil tutumlar önem kazanıyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı başkalarına göre belirlemekten kaçının. Adil tutumlarınız karşılık bulmuyorsa uzun vadede zarar görmemek adına tedbir alın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün başkalarının üzerinde güç kullanabilir veya manipülatif tutumlar sergileyebilirsiniz. Ortak çıkarları gözetmek sizin için faydalı olacaktır. Beklenin üstünde sert tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Bugün pozitif yaratımlar ve bireysel hedeflere yoğunlaşmak faydalı olur.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yaşamda yönünü kaybetmiş hissiyle telaşa kapılabilirsiniz. Maddi konularda kaygıyı bırakıp yeni hedefler koymak faydalı olur. Kısa yürüyüşler zihni rahatlatır. Hesapsız harcamalara karşı tedbirli olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sevginizi gösteremediğiniz için tepki alabilirsiniz. Koşulsuz sevginin önemini hatırlatan olaylar gelişebilir. Kendinize ve sevdiklerinize sevecen davranın. Baskıcı tutumlar uzun vadede zarar verir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ailevi, kültürel veya dini beklentilerin karşılanmaması sebebiyle yakınlarınız tarafından eleştirilebilirsiniz. Bireysel ideallere odaklanırken söylemde seçicilik ve ortak değerleri gözetmek faydalı olur.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün derinlerde sizi sınırlayan içsel sansür mekanizması olaylara objektif yaklaşmanıza engel olabilir. Açık tutumlar kendinizi ve süreci anlamanızı sağlar. Aşırı hassasiyetler yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir.
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