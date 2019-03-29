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Güne Ay Satürn kavuşumu ile başlıyoruz. Ardından Güney Ay Düğümü ve Plüton ile görünüme ilerliyor. Gece geç vakit son görünüm Boğanın son derecesinde ilerleyen Mars ile olacak. Oldukça stresli ve dönüştürücü, geçmiş yükleri, travmaları açığa çıkaran koşullar var. Gün boyu şüpheci, ben merkezci ve travma odaklı ilkel güdülerimizle, idealist öğrenme meraklısı doğruluk ve adalet arayan insani vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.

Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Bakır