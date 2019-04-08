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Ay Boğa’da ilerlerken Satürn Güney Ay Düğümü ve Plüto kavuşumunu tetikliyor. Bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir. Sağlıksız davranışlarımızla yüzleşme ve problemleri çözmek için imkanlar gelişiyor. Ailevi hassasiyetler, anne ile ilgili sorunlar olası. Gün boyu anlam arayışları artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor, odaklanma, çalışma ve üretim ön planda. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Beyaz