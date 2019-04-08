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Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)

Giriş: 08.04.2019 - 09:21 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

8 Nisan Pazartesi günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Bugün bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir. Sağlıksız davranışlarımızla yüzleşme ve problemleri çözmek için imkanlar gelişiyor. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    Ay Boğa’da ilerlerken Satürn Güney Ay Düğümü ve Plüto kavuşumunu tetikliyor. Bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir. Sağlıksız davranışlarımızla yüzleşme ve problemleri çözmek için imkanlar gelişiyor. Ailevi hassasiyetler, anne ile ilgili sorunlar olası. Gün boyu anlam arayışları artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor, odaklanma, çalışma ve üretim ön planda. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Beyaz

     

  • 2Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Tutkuyla bağlı olduğunuz ancak sizi sınırlayan tutumların farkına varacağınız bir gündesiniz.  Uzun süredir devam eden yorucu işler, stresli koşullar ve baskı artarken alternatif yaratma arzunuz gelişebilir. 

     

  • 3Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu odaklanma, çalışma ve üretim ön planda. İlişkilerinizde kontrol ve güç konularıyla yüzleşebilirsiniz. Sağlıklı biçimde yönetmek önem kazanıyor.

     

  • 4Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu değişim, yenilenme ve ilerleme adına baskıya maruz kalabilirsiniz.  Olayları görmezden gelip yanlış ideallere kapılırsanız baskının yarattığı alana hapsolur endişe, yılgınlık, zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz. 

     

  • 5Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu bireysel ve profesyonel ilişkilerde güç ve kontrol konuları sizi yorabilir. Değişen koşullara adaptasyon sorunu olabilir.  Konfor arayışınız sonuç vermeyebilir, üretim ve disiplin önemli. 

     

  • 6Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bireysel hedeflerinize yoğunlaştığınız bir gündesiniz. Olgunlaşma ve sabır konuları gündem olurken gün içinde gelişen fırsatlar sizi umutlandıracaktır. Gün boyu sadeleşmenin önemine vurgu artıyor. 

     

  • 7Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün gelişen olayları olgunlukla karşılamak önemli. Özgürlük ihtiyacınız sorumluluklarla çeliştiği için zorlanabilirsiniz.  Gün boyu doğru yanlış çatışması içindesiniz. Ertelediğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. 

     

  • 8Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu zorlandığınız alanlarda deneyim eksikliği açığa çıkabilir. Başkalarının vicdani tutumları sizi rahatsız edebilir. Eksiklerle yüzleşmek ve adaleti korumak adına mücadele içinde olabilirsiniz. 

     

  • 9Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    İlişkilerde kırılganlıklar olası. Tutkuyla bağlı olduğunuz ancak sizi sınırlayan tutumlarınızı analiz edebilirsiniz.  Eş ya da partnerinize karşı bağımlılık gösteriyorsanız objektif tutumlar önem kazanıyor. Ruh beden dengesini koruyun ve sağlığınıza dikkat edin. 

     

  • 10Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

    Gün boyu fırsatlar ve sınavlar peş peşe gelebilir. Deneyimlerinize güvenip ilerlerken vicdani tutumlar önem kazanıyor. Gelişen olayları olgunlaşma fırsatı olarak değerlendirin. Bugün iletişimde aktif ve dengeli olmak önemli. 

     

  • 11Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyunca dürüstlük, sürdürebilirlik ve faydalı olmak arzularınızla kontrol ve güç düşkünü manipülatif güdüleriniz çatışma halinde olacaktır. Günlük işlerle uğraşırken özde yatan meselenin içsel uyum olduğunu atlamayın. 

     

     

  • 12Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün bilgi ve yetenekler öne çıkıyor.  Sürdürülmesinde fayda olmayan idealleri ve değerleri dönüştürmek adına önemli olaylar gelişebilir. Yeteneklerden faydalanmalı ancak işe yaramayan idealleri bırakmalısınız. 

     

  • 13Günlük burç yorumları (8 Nisan 2019 Pazartesi)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gün boyu geleneksel değerlerden ayrışma ve yenilenme arzunuzu tetikleyen olaylar gelişebilir. Menkul alım satımıyla ilgili işler, posta yoluyla gelen evraklar, devlet kurumlarında bekleyen işlerde gelişmeler olası.

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