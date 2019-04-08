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Ay Boğa’da ilerlerken Satürn Güney Ay Düğümü ve Plüto kavuşumunu tetikliyor. Bastırılmış sorunlar yüzeye çıkabilir. Sağlıksız davranışlarımızla yüzleşme ve problemleri çözmek için imkanlar gelişiyor. Ailevi hassasiyetler, anne ile ilgili sorunlar olası. Gün boyu anlam arayışları artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor, odaklanma, çalışma ve üretim ön planda. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Beyaz
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutkuyla bağlı olduğunuz ancak sizi sınırlayan tutumların farkına varacağınız bir gündesiniz. Uzun süredir devam eden yorucu işler, stresli koşullar ve baskı artarken alternatif yaratma arzunuz gelişebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu odaklanma, çalışma ve üretim ön planda. İlişkilerinizde kontrol ve güç konularıyla yüzleşebilirsiniz. Sağlıklı biçimde yönetmek önem kazanıyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu değişim, yenilenme ve ilerleme adına baskıya maruz kalabilirsiniz. Olayları görmezden gelip yanlış ideallere kapılırsanız baskının yarattığı alana hapsolur endişe, yılgınlık, zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu bireysel ve profesyonel ilişkilerde güç ve kontrol konuları sizi yorabilir. Değişen koşullara adaptasyon sorunu olabilir. Konfor arayışınız sonuç vermeyebilir, üretim ve disiplin önemli.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bireysel hedeflerinize yoğunlaştığınız bir gündesiniz. Olgunlaşma ve sabır konuları gündem olurken gün içinde gelişen fırsatlar sizi umutlandıracaktır. Gün boyu sadeleşmenin önemine vurgu artıyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gelişen olayları olgunlukla karşılamak önemli. Özgürlük ihtiyacınız sorumluluklarla çeliştiği için zorlanabilirsiniz. Gün boyu doğru yanlış çatışması içindesiniz. Ertelediğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu zorlandığınız alanlarda deneyim eksikliği açığa çıkabilir. Başkalarının vicdani tutumları sizi rahatsız edebilir. Eksiklerle yüzleşmek ve adaleti korumak adına mücadele içinde olabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde kırılganlıklar olası. Tutkuyla bağlı olduğunuz ancak sizi sınırlayan tutumlarınızı analiz edebilirsiniz. Eş ya da partnerinize karşı bağımlılık gösteriyorsanız objektif tutumlar önem kazanıyor. Ruh beden dengesini koruyun ve sağlığınıza dikkat edin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu fırsatlar ve sınavlar peş peşe gelebilir. Deneyimlerinize güvenip ilerlerken vicdani tutumlar önem kazanıyor. Gelişen olayları olgunlaşma fırsatı olarak değerlendirin. Bugün iletişimde aktif ve dengeli olmak önemli.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyunca dürüstlük, sürdürebilirlik ve faydalı olmak arzularınızla kontrol ve güç düşkünü manipülatif güdüleriniz çatışma halinde olacaktır. Günlük işlerle uğraşırken özde yatan meselenin içsel uyum olduğunu atlamayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bilgi ve yetenekler öne çıkıyor. Sürdürülmesinde fayda olmayan idealleri ve değerleri dönüştürmek adına önemli olaylar gelişebilir. Yeteneklerden faydalanmalı ancak işe yaramayan idealleri bırakmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu geleneksel değerlerden ayrışma ve yenilenme arzunuzu tetikleyen olaylar gelişebilir. Menkul alım satımıyla ilgili işler, posta yoluyla gelen evraklar, devlet kurumlarında bekleyen işlerde gelişmeler olası.
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