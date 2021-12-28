KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir yeni şeyler denememiş olmak hayatınızdaki heyecanı azaltmış olabilir fakat şu an tutturduğunuz denge ile huzurlu bir zaman adım atıyorsunuz. Bir süre bu monotonluk geçerli olacaksa, getirdiği durgunluğu lehinize kullanmanın yolarını bulabilirsiniz. Aile hayatınızda eskiden gelen bazı şeyler birikip, ufak konular üzerinden büyük tartışmalara yol açabileceğinden, biraz daha hoşgörülü olmak isteyebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Size daha önce zarar veren insanlarla aranızdaki mevzuyu bitirememek, bugün yanınızda olan insanları yanlış yorumlamanıza ve haksız suçlamalar yapmanıza sebep olabilir. İnsan ilişkilerinizde kopma noktasına gelmek bu sıralar kolay olacağından, şüphelere ve farklı konulardaki hoşnutsuzluklara dayanarak tartışma çıkarmamaya çalışın. Harcamalarınızda biraz daha tedbirli olmanız gerekebilir.