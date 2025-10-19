Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Günübirlik tur zehir oldu! 1 ölü, 32 yaralı | Son dakika haberleri

        Günübirlik tur zehir oldu! 1 ölü, 32 yaralı

        Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 18:34 Güncelleme: 19.10.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Günübirlik tur zehir oldu! 1 ölü, 32 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de sürücüsü öğrenilemeyen günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada sürücü ile midibüsteki 31 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Araçtakilerin İzmir'den kente günübirlik tur için geldikleri ve dönüş yoluna geçtikleri öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Louvre Müzesi'nde hırsızlık
        Araştırma: Flört şiddeti giderek yaygınlaşıyor
        Araştırma: Flört şiddeti giderek yaygınlaşıyor
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum