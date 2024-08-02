Gupse Özay: 40... Gel öpeyim
Ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, 40 yaşına girdi. Özay, yeni yaşını, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı
Geçtiğimiz gün 40 yaşına basan Gupse Özay, evinin bahçesinde eşi Barış Arduç, kızı Jan Asya ve yakın arkadaşlarıyla birlikte yeni yaşını kutladı.
Gupse Özay'ın yaş günün kutlamasına; Engin Öztürk, Ali Atay, Hazal Kaya, Sarp Apak ve Ezgi Mola gibi ünlü isimlerde katıldı.
Gupse Özay, o anları sosyal medya hesabından; "Hoş bir doğumgünüydü, hoş bir yaşıma girdim. Emek verenlere teşekkür ederim. 40... Gel öpeyim" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram