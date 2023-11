Gürcü dansları Ensemle Rustavi ile İstanbul'da

Kendilerini “derin ve köklü bir kültürün elçileri” olarak tanımlayan Ensemble Rustavi - Gürcistan Devlet Halk Dansları Topluluğu, etkileyici bir performansla Türkiye'deki Kafkas dansı âşıklarıyla buluşacak. 55 kişilik kadrosuyla 10 müzisyen ve 10 koro sanatçısı eşliğinde sahne alacak efsane topluluk, 16 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzik ve dans dolu bir gece yaşatacak.

Canlı performanstaki başarıları The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Bıld gibi önemli yayınların manşetlerine taşınan Ensemble Rustavi’nin L'Oympia Montreal performansları basın tarafından yılın en iyi performansı seçildi. 5 kıtada 2000 turne gerçekleştiren, 100 ülkede gerçekleşen 10 bin konserle 60 milyon seyirciye ulaşan bu muhteşem gösterinin biletleri Biletinial’da.