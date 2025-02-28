Güsul abdestini bozan durumlar: Hangi durumlarda güsul abdesti almak gerekir?

Kişi eğer gusül abdesti bozulduğu hâlde cünüp gezmeye devam ederse İslam dinine göre harama girdiği anlamına gelir. Bu nedenle herhangi bir sebeple bozulan abdestin yeniden tazelenmesi gerekir. Peki gusül abdesti nasıl bozulur? Erkek ve kadınlarda gusül abdestini ne bozar? Alkol-kan güsul abdestini bozar mı? İşte tüm sorularınıza cevaplar…

KADINLARDA GUSÜL ABDESTİNİ NE BOZAR?

Peki kadınlarda gusül abdestini ne bozar? Kadın ve erkeklerde de dört farklı durum alınan boy abdestini bozabilir. Bunlar aşağıda verilmiştir;

• Meni gelse de gelmese de cinsel ilişkiye girmek,

• Üreme organından şehvet duygusuyla gelen meni,

• Kadınlarda adet ve lohusalık dönemlerinin sona ermesi,

• İhtilam durumu

Peki ihtilam durumu nedir? Bir kişi, uykudan uyandığında rüyalandığını hatırlamaz ama elbisesine meni bulaştığını görürse bu durumda boy abdesti alması gerekliliği vardır. Ancak uykusunda ihtilam olduğunun farkına varan ama elbisesine meni bulaşmadığını gören birinin boy abdesti alma zorunluluğu bulunmamıştır.

Önemli: Cuma ve bayram namazlarının öncesinde umre ya da hac için Arafat’a vakfe olan abdesti almak sünnet olarak kabul edilir. Bu dönemi gusül abdesti tazelemek için değerlendirebilirsiniz.

NE ZAMAN GUSÜL ABDESTİ ALMAK GEREKİR?

Ne zaman güsul abdesti almak gerekir? Bu konuda kadınlar için Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde yayınlanan bilgi şu şekildedir;

Gusül, cinsel ilişkiden veya şehvetle meni gelmesinden/orgazm olmaktan dolayı ya da kadınların âdet ve lohusalık dönemleri bittiği zaman gerekir. Bu sebeple kadın doğum uzmanına jinekolojik muayene olmak ya da rahim ultrasonu çektirmek guslü gerektirmez.

GUSÜL ABDESTİ FARZLARI NELERDİR?

Guslün farzları Diyanet’e göre üçtür:

1. Ağza su alıp çalkalamak.

2. Buruna su çekip yıkamak.

3. Bütün vücudu yıkamak.

• Gusülde suyun, saçların diplerine, sakal, bıyık ve kaşların altına ulaştırılması önemlidir.

• Birçok kişi tarafından atlansa da göbek boşluğunun iç kısmının da yıkanması gerekir.