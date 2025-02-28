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        Güsul abdestini bozan durumlar: Hangi durumlarda güsul abdesti almak gerekir?

        Boy abdesti olarak bilinen ve normal namaz abdestinden farklı olan gusül, kadınlar için olduğu kadar erkekler için de önemlidir. Tıpkı namaz abdestinde olduğu gibi gusül abdestini bozan durumlar da vardır. Vücudun belirli bir kurala göre temizlenmesini gerektiren bu ibadeti bozan çeşitli faktörler vardır ve kişiler bunların ne olduğu merak eder.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:28
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        Güsul abdestini bozan durumlar
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        Kişi eğer gusül abdesti bozulduğu hâlde cünüp gezmeye devam ederse İslam dinine göre harama girdiği anlamına gelir. Bu nedenle herhangi bir sebeple bozulan abdestin yeniden tazelenmesi gerekir. Peki gusül abdesti nasıl bozulur? Erkek ve kadınlarda gusül abdestini ne bozar? Alkol-kan güsul abdestini bozar mı? İşte tüm sorularınıza cevaplar…

        KADINLARDA GUSÜL ABDESTİNİ NE BOZAR?

        Peki kadınlarda gusül abdestini ne bozar? Kadın ve erkeklerde de dört farklı durum alınan boy abdestini bozabilir. Bunlar aşağıda verilmiştir;

        • Meni gelse de gelmese de cinsel ilişkiye girmek,

        • Üreme organından şehvet duygusuyla gelen meni,

        • Kadınlarda adet ve lohusalık dönemlerinin sona ermesi,

        • İhtilam durumu

        Peki ihtilam durumu nedir? Bir kişi, uykudan uyandığında rüyalandığını hatırlamaz ama elbisesine meni bulaştığını görürse bu durumda boy abdesti alması gerekliliği vardır. Ancak uykusunda ihtilam olduğunun farkına varan ama elbisesine meni bulaşmadığını gören birinin boy abdesti alma zorunluluğu bulunmamıştır.

        Önemli: Cuma ve bayram namazlarının öncesinde umre ya da hac için Arafat’a vakfe olan abdesti almak sünnet olarak kabul edilir. Bu dönemi gusül abdesti tazelemek için değerlendirebilirsiniz.

        NE ZAMAN GUSÜL ABDESTİ ALMAK GEREKİR?

        Ne zaman güsul abdesti almak gerekir? Bu konuda kadınlar için Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde yayınlanan bilgi şu şekildedir;

        Gusül, cinsel ilişkiden veya şehvetle meni gelmesinden/orgazm olmaktan dolayı ya da kadınların âdet ve lohusalık dönemleri bittiği zaman gerekir. Bu sebeple kadın doğum uzmanına jinekolojik muayene olmak ya da rahim ultrasonu çektirmek guslü gerektirmez.

        GUSÜL ABDESTİ FARZLARI NELERDİR?

        Guslün farzları Diyanet’e göre üçtür:

        1. Ağza su alıp çalkalamak.

        2. Buruna su çekip yıkamak.

        3. Bütün vücudu yıkamak.

        • Gusülde suyun, saçların diplerine, sakal, bıyık ve kaşların altına ulaştırılması önemlidir.

        • Birçok kişi tarafından atlansa da göbek boşluğunun iç kısmının da yıkanması gerekir.

        • Küpe deliklerine suyun ulaşması da atlanmamalıdır.

        • Bir diğer önemli kısım isim kulakların iç kısmıdır.

        • Parmaklarınızda sıkı yüzük varsa bu durumda hareket ettirerek altına su gelmesini sağlayabilirsiniz.

        • Gusül sırasında dişinizin arasında kalan yemek artıkları olduğunu düşünüyorsanız bunları da temizlemeyi aksatmamalısınız.

        • Vücuda yapışan ve suyun vücudunuzun tek bir noktasına bile ulaşmasını engelleyen ne varsa temizlediğinizden emin olmalısınız.

        GUSÜLÜN SÜNNETLERİ NELER?

        • Besmele ile abdeste başlamak.

        • En başta niyet etmek.

        • Besmele ile niyeti elleri yıkarken söylemek.

        • Elleri yıkamak.

        • Bedenin herhangi bir kısmında pislik varsa gusül abdestine başlamadan önce onları gidermek.

        • Edep yerlerini yıkamak. Kirli olmasa bile bu kısımların her noktasına su gelmesini sağlamak.

        • Gusül öncesinde abdest almak.

        • Abdest sırasında yıkanan yerde su biriktiyse ayakları yıkama işi en sona bırakılmalıdır.

        • Su birikmiyorsa da ayaklarınızı yıkamalısınız.

        • Bedene üç kez su dökmek.

        • Su dökmeye baştan, sağ omuzdan ve sol omuzdan devam etmek.

        • Suyu ilk döktükten sonra bedeni ovarak dağıtmak.

        • En önemlisi de suyu israf etmemektir.

        • Yıkanma sonrasında bedeni havlu ile sarmak.

        • Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak.

        Guslün edeplerinde ise edep yerlerinin kapalı olması beklenir.

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