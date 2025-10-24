Güzel görünmek için yüksek topuklu ayakkabılara gerçekten ihtiyacınız var mı? İşte topuklu ayakkabıların sağlık üzerindeki etkileri

Moda dünden bugüne tüm zamanlarda hep kadınların omzuna taşıyıp taşıyamadığıyla çok da ilgilendirmediği yükler yüklemiş. Kadınlar nasıl giyindiği, nasıl giyinmesi gerektiği ya da 'şık' olmak birileri tarafından belirleniyor ve kadınların buna uyum sağlaması bekleniyor. Değişen dünya düzeni kadınların bu yönlendirmelere biraz sorgulayarak bakmasına olanak tanıdı. Bu bakıştan sonra göze ilk çarpan şeylerden biri de topuklu ayakkabı oldu.

Kadınlar artık ekonomik hayat katılıyor ve günün büyük bir kısmını dışarıda, işte geçiriyor.

8-10 saati bulan bu iş zamanında kadınlardan şık ve bakımlı olması, kıyafetlerine dikkat etmesi ve hatta çalıştığı pozisyonla bağlantılı olarak bazen de bu 8-10 saati topuklu bir ayakkabının üzerinde geçirmesi bekleniyor.

Evet, topuklu ayakkabılar gerçekten çok şık ve cezbedici olabiliyor. Hatta kadınların büyük bir çoğunluğu kendini bu ayakkabıların içinde daha rahat ve daha çekici de hissedebiliyor.

Ama peki güzelliğin olmazsa olmaz şartı bugün hala topuklu ayakkabı mı? Bu soruya tartışmalı cevaplar verilebilir ama cevabı tartışmasız başka bir soru var: Topuklu ayakkabılar sağlık açısından risk oluşturabilir mi? Bilimin ve tıbbın bu konuda pek de kafa karışıklığı yok: Evet oluşturabilir. METATARSALJİ VE KAPSÜLİT RİSKİ Yüksek topuklu ayakkabılar, ayağın tabanına ve tarak kemiklerine baskı uygulanmasına neden olur. Bu baskı da ayağınızın bu bölgesinde ağrıya hatta bazı durumlarda iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum tıp dilinde metatarsalji olarak bilinir. Eğer bu aşırı baskı durumu çok fazla tekrarlarsa ayak tabanındaki eklem kapsülleri, bu kemiklerin çevresindeki dokular ve bağlar hasar görür. Bu durum da tıp dilinde kapsülit olarak adlandırılır. Yüksek topuklu ayakkabıların neden olduğu aşırı yüklenme bazen kemiklerde küçük ve ağrılı çatlaklara yol açabilir. Bu durum tıp dilinde yüklenmeye bağlı stres kırığı olarak adlandırılır. BAŞPARMAK ÇIKINTISI Ayak parmaklarda en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri olan başparmak çıkıntısı sorununun arkasında da yüksek topuklu ayakkabılar yatabilir.

Ayağın iç kısmında, ayak başparmağı ekleminde oluşan oluşan baskı başparmağın parmakların içine doğru dönmesine ve ters yönde bir kemik büyümesine başparmak çıkıntısı denir. Bu sorunun nedeni yüksek topuklu ayakkabılar olabileceği gibi sivri veya dar bir burunlu ayakkabılar da olabilir. NASIR Yüksek topuklu ayakkabıların ayaklarınızda yarattığı baskı kırıkla ya da kemik hasarıyla sonuçlanmasa da nasır olarak sonuçlanabilir. Nasırlar ciltteki yüksek basınçtan korunmak için kalınlaşmış deri katmanlarına denir. Nasırlarınız iyileşse bile yüksek topuklu ayakkabılar giymeye devam ettiğiniz sürece tekrar ortaya çıkacaktır. AŞİL TENDONA VE PARMAKLARA DİKKAT Yüksek topuklu ayakkabılar giymek Aşil tendonunuzun kısalmasına neden olabilir. Topuklu ayakkabıların üzerindeyken vücut ağırlığınız öne kayar. Bu durumda baldır kaslarınıza daha fazla yük biner. Bu fazla yüklenme aşil tendonunda gerginlik yaratır ve sonrasında düz ayakkabılar giydiğinizde Aşil kısalmasının yolu açılır.