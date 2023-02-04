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Kıymet ve Füsun’un seyircileri kahkahaya boğacak anlarının ekrana geldiği tanıtımda Füsun, Mihran için Selma’yı bir baloya çağırıyor. Selma ve Kıymet’in, Selma’nın babasının hakkında konuşması ise dikkat çekiyor.

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Setrak’tan yadigar kalan kolyenin, Alya’nın eline geçtiğini öğrenen Selma’nın kalbi bir kez daha kırılmıştır. Selma’nın gönlünü almak için çabalayan Mihran, Füsun’dan yardım ister. Akşam yapılacak mücevherciler balosuna katılmak isteyen Füsun, Selma’yı birlikte gitmeye ikna edebilirse kendi de baloya katılacaktır. Altan ve Atakan formalite evliliğin kurallarını belirlemeye çalışırken, Kıymet ve Hâkim gözlerden uzak bir akşam yemeği yemeye karar verir. Cihangir’in Selma’yı dansa kaldırdığı balo, sürpriz bir haber sonrası Mihran’la ikisinin arasının yeniden açılmasına sebep olacaktır.

İşte Güzel Günler’in 13. Bölüm 2. Tanıtımı;



Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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