'Güzel Günler'de kolyenin kimde olduğu ortaya çıktı

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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in dün akşam ekrana gelen bölümünde haftalardır beklenen büyük gerçek ortaya çıktı. Selma’nın kolyesinin Saliha’da olduğunu Mihran öğrendi ve annesinden hesap sordu. Altan ve Atakan’ın söz telaşı ise eğlence dolu anlara sahne oldu. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi, sosyal medyada çok konuşuldu. #GüzelGünler etiketi 2 saat 45 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı

Yayınlanan bölümde; Muttalip’in verdiği listeyi hazırlamak için tüm aile seferber oldu. Herkes kendisine verilen görevi yerine getirmek için büyük bir çaba sarf ederken Altan ve Atakan’ın yaşadığı gerilim yürekleri ağza getirdi. Altan ve Atakan’ın söz heyecanı tüm aileyi sararken Hakim Bey yine Kıymet’in en büyük destekçisi oldu. Kıymet, Hakim Bey’le birlikte dünürlerine hissettirmeden olayları çözmeye çalıştı. Füsun’un Cihangir’in beğendiği elbiseyi giydiğini duyan Feyyaz büyük bir kırgınlık yaşayınca karşılık olarak Aleyna’yı söze davet etti. Saliha törene gelmeyeceği için Selma ve Leylim de Cihangir’le birlikte törene gitti. Cihangir’in Selma’ya olan ilgisi Mihran ve Atakan’ın gözünden kaçmadı. Ayşim, Altan’a takılacak olan aile yadigarı yüzüğü evde unutunca imdadına Derin yetişti. Eve gidip yüzüğü alan Derin, Saliha ile birlikte Altanların evine gelince ortalık iyice karıştı. Hiç beklenmedik bir şekilde kolyenin Saliha’dan Alya’ya verildiğini öğrenen Mihran’ın annesine verdiği tepki herkesi şoke etti.

İşte gerçeklerin açığa çıktığı o anlar;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

'Güzel Günler’in 13'üncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Altan ve Atakan’ın söz yüzüklerinin takıldığı tanıtımda Selma ve Mihran yüzleşiyor. Hakim Bey, Kıymet’i yemeğe davet ederken ikilinin mutlu halleri izleyenlerin de yüzünü güldürüyor.

Güzel Günler’in 13'üncü Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda; Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!