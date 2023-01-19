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Güzel Günler’in 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Güzel Günler’in 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
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Atakan, Selma ve Mihran’ın, Altan’ı babasının yanından kaçırmaya çalıştığı tanıtımda kahkaha dolu anlar ekrana geliyor. Atakan, Altan’ın babasına yakalanınca ikili arasında çıkan tartışmada Atakan balkondan düşüyor. Herkesin korktuğu bu olay sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

GÜZEL GÜNLER’İN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kıymet, Atakan ve Altan’ı usulünce evlendirmek için harekete geçti. Ancak Altan bu duruma karşı gelince ailesiyle ilgili büyük sırrı da Atakan’la paylaştı. Atakan, Kıymet’e Altan’ın ailesiyle görüşmediğini söyleyince Kıymet küslük olmaz deyip dünürlerine iyilik yapmak için Füsun ve Feyyaz’ı görevlendirdi. Mihran tüm gemileri yakarak Çetin’in senetlerini imzalayıp yeni hayatına adım attı. Çetin, Mihran’ın başka bir yerde iş bulmasını engellemek için elinden geleni yaptı. İş bulmak için çaldığı her kapı yüzüne kapanan Mihran son anda karşısına çıkan fırsatı değerlendirmeyi bildi. Leylim için rapor veren pedagogun Hakim Bey'in eski bir tanıdığı çıkmasıyla umutlar yeniden yeşerdi. Pedagog tekrar bir değerlendirme yapmaya karar verdi. Leylim’in tiyatro gösterisinde bir araya gelen aile, velayet davasının seyrini tersine çevirmeyi başardı. Tüm aile Mihran’ı işe alan Cihangir’le kafede yemekte bir araya geldi. Feyyaz ve Aleyna’nın gittikçe yakınlaşmaya başlamasıyla bir hayli mutsuz olan Füsun, Cihangir’le tanışınca oldukça etkilendi. Pegagogun olumlu bir rapor yazması herkese büyük bir sevinç yaşatırken bu sırada Kıymet, Altan’ın ailesinin İstanbul’a geleceğini söyledi.

İşte Güzel Günler’in 11. Bölüm 2. Tanıtımı;İşte Güzel Günler’in 11. Bölüm 2. Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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