Güzel kokuları sevenler ama kimyasallardan hoşlanmayanlar buraya! İşte esansiyel yağları kullanabileceğiniz 5 alan

Kokular hep bir şeyin estetik hazzını arttırır hem de o şeyle ilgili bize çok fazla bilgi verir. Bugünün dünyasında güzel kokular için kimyasal ürünlere mecbur olduğumuzu düşünenler olabilir ama gerçekler tam olarak öyle değil.

Eskiden, yani sanayi bu kadar gelişmemişken ve kimyasal ürünler henüz hayatımızın bir parçası olmamışken güzel kokmanın sırrı bitkilerdi. Bitkilerin özünden elde edilen uçucu yağlar eski dönemlerde güzel koku ihtiyacını büyük oranda karşılıyordu.

Buharlaştırma tekniği ya da soğuk sıkma teknikleriyle çıkarıldıkları bitkinin kokusunu ve tadını taşıyan bu yağlar bugün hala var ve kullandığımız ürünlerin içinde de sık sık kullanılıyor. Bugünlerde pek azımızın hala var olduğundan haberdar olduğu esansiyel yağları nerelerde kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Parfüm olarak kullanabilirsiniz: Uçucu yağların teninizin kokusunu güzelleştirmek için akla ilk ilk yöntemi birkaç damla bileklerinize ve kulak arkasına sürüp orayı biraz ovmak olabilir ama küçük bir işlemle bu yağlardaki kokudan parfüm bile yapabilirsiniz.

Yaklaşık 20 damla uçucu yağa 2 gram gliserin, 10 gram saf su ve 8 gram etanol ekleyip bu karışımı güzelce karıştırdıktan sonra birkaç gün dinlemeye bırakın. İşte size ev yapımı bir parfüm! Oda kokusu olarak kullanabilirsiniz: Kokulu mumlara alıştık ama eskiden kokulu mumlardan ziyade buhurdanlıklar vardı. Buhurdanlıktaki suya 5 damla uçucu yağ ekleyip odanın mis gibi kokmasını sağlardınız. Neyse ki iyi haber, buhurdanlıklar hala var! Eğer evinizde hava nemlendirici varsa o da işinize yarar. Hava nemlendiricisinin içine katacağınız birkaç damla esansiyel yağ ile bulunduğunuz ortam da mis gibi kokar! Duşta kullanabilirsiniz: Ayak banyosunda ya da manikür yapılırken tırnakları yumuşatmak için kullanıldığı da olur ama eğer küvetli bir banyonuz varsa doldurduğunuz suya damlatacağınız 5-10 damla esansiyel yağ mis gibi koktuğunuz bir banyo deneyimi yaşatabilir. Buhar banyosu yaparken kullanabilirsiniz: Aromaterapi meraklıları bu yöntemi iyi bilir ama konuya yabancı olanlar için biz anlatalım... Burnunuz tıkandığında ya da cilt gözeneklerinizi açmak için buhar banyosu yapmak isterseniz bir kase içinde hazırladığınız sıcak suya 3-4 damla uçucu yağ ekleyin ve arkanıza yaslanın!