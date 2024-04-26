'Güzel Son' Fişekhane'de

İstanbul’un en önemli kültür-sanat merkezlerinden Fişekhane, Mayıs ayında da kültür sanat içerikleri ve özel programlarına devam ediyor.

Işıl Kasapoğlu’nun 30 yıl önce tasarladığı, 26. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Semaver Kumpanya tarafından hayata geçirilen İstanbul Mon Amour projesinin bir parçası olan 'Güzel Son’', 3 Mayıs’ta Fişekhane’de sergilenecek. Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı ve Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş, Halim Şefik gibi karakterlerin dünyasından İstanbul’u anlatan oyun, yoğun ilgi üzerine seyirciyle tekrar buluşacak.

Van Gogh’un yaşadıklarına, resme başlayışından intiharına kadar geçen sürenin anlatıldığı ‘Van Gogh’ oyunu 5 Mayıs’ta Fişekhane’de izleyiciyle buluşacak. Yoğun ilgi üzerine Fişekhane’de yeniden sergilenecek olan ‘’Van Gogh’’ta seyirciler usta tiyatro oyuncusu Hakan Gerçek’i izleyecek. Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu ‘Şakşakçılar’ oyunu 14 Mayıs’ta Fişekhane’de sahnelenecek. Müzik ve mizah dolu olan oyun seyircilere Fişekhane’de unutulmaz anlar yaşatacak.

2022 yılında Afife Tiyatro Ödülü’nü alan ve usta oyuncu Zerrin Tekindor’un performansını sergilediği ‘Toz’ oyunu 19-20 Mayıs tarihlerinde Fişekhane’de izleyicilerle buluşuyor. 2016 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü kazanan İbrahim Selim, Dave rolünü canlandırdığı tek kişilik oyunuyla Fişekhane’de tiyatroseverlere unutulmayacak bir performans deneyimi yaşatacak. Nick Hornby’nin eserinden yola çıkarak sahnelenen ‘Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı’ oyunu 24 Mayıs’ta Fişekhane’de izleyicilerle buluşacak.

REKLAM Fişekhane Mayıs Ayı Tiyatro Programı: 3.05.2024 GÜZEL SON FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 3.05.2024 DEMONTE FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 4.05.2024 1984 - BÜYÜK GÖZALTI FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 5.05.2024 VAN GOGH FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 9.05.2024 CANAVAR FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 10.05.2024 GÜNE BAKAN CAM KIRIKLARI FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 11.05.2024 CIRCIR BÖCEKLERİ İTLER VE BİZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 18.00 ve 21.00 14.05.2024 ŞAKŞAKÇILAR FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 15.05.2024 BÜYÜK AŞIKLARIN SONUNCUSU FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 17.05.2024 KİM BU BEN FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 18.05.2024 AŞK HİKAYEN DÜŞMÜŞ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 19.05.2024 TOZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 16.00 ve 18.00 20.05.2024 TOZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 19.00 ve 21.00 21.05.2024 SIR FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 22.05.2024 DEATHTRAP FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 23.05.2024 ANNE FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 23.05.2024 BEN ÇOKTAN GİDERSİNİZ SANMIŞTIM FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 24.05.2024 BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI FİŞEKHANE ANA SAHNE 21.00 24.05.2024 DEMONTE FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 30.05.2024 KÜRK MANTOLU MADONNA FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 30.05.2024 EINSTEIN'IN İHANETİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 Fişekhane’de Çocuk Sahne Programları ve Müzikalleri Fişekhane, çocuk sahne programları ve çok çeşitli müzikal programlarla Aralık ayında küçük izleyecilerini ağırlayacak. ’Kırmızı Başlıklı Kız’’ oyunu aynı adlı masaldan esinlenen, masal ile gerçeğin birbirine karıştığı bir hikâye. İki kardeşin karanlık ormanda yollarını aramaya başladıktan sonra maceralarını anlatan oyun 11 Mayıs’ta Fişekhane’de sahnelenecek. Dünyaca ünlü Aladdin’in Sihirli Lambası masalının sahneye uyarlanmış müzikal oyunu ‘Aladdin Müzikali’ 12 Mayıs’ta Fişekhane’de küçük izleyicilerle buluşacak.