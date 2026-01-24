Güzide Duran: Seni hissetmediğim tek bir an olmadı

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 2008'de evlendiği Adnan Aksoy ile sürdürdüğü çekişmeli boşanma süreciyle gündemdeki yerini koruyor. Son duruşmada da boşanamayan Duran, mahkeme çıkışında gözyaşlarına boğulmuştu.

Boşanma süreci devam ederken Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı birliktelik nedeniyle Güzide Duran'ın çocuklarıyla arasının açıldığı öne sürülmüştü.

Zaman zaman sosyal medya hesabından çocuklarına duyduğu özlemi dile getiren Güzide Duran, bu kez kızına hitaben yaptığı duygusal mesajla dikkat çekti. Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sesini duyamadığım günler oldu ama seni hissetmediğim tek bir an olmadı. Seni çok seviyorum canım kızım."