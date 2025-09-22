Habertürk
        Güzide Duran'dan Adnan Aksoy'a yeni dava

        Güzide Duran’dan Adnan Aksoy'a yeni dava

        Bir süredir Fikret Orman ile de aşk yaşayan Güzide Duran, boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'a yeni bir dava açtığını açıkladı

        Giriş: 22.09.2025 - 22:45 Güncelleme: 22.09.2025 - 22:45
        Eşine yeni dava açtı
        Bir süredir Fikret Orman ile ilişki yaşayan Güzide Duran, 16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde bulunuyor. Duran, eşine yeni bir dava açtığını duyurdu.

        Güzide Duran, Adnan Aksoy ile devam eden boşanma sürecinde Fikret Orman’la yaşadığı ilişkiyle Aksoy’un tepkisini çekmişti; Duran, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla boşanma sürecinin zorluklarından ve iki çocuğunun babası olan Aksoy ile henüz boşanamamaktan duyduğu sıkıntıyı dile getirmişti.

        Güzide Duran, çocuklarıyla olan fotoğrafını paylaşarak onlara duyduğu sevgiyi dile getirdi.

        "İSTEMEDİĞİM BİR EVLİLİKTEN ÇIKMA HAKKIMA KAVUŞACAĞIM"

        Son paylaşımlarında sadece kendi soyadını kullanmak için yeni bir dava açtığını belirten Güzide Duran; "Geçen hafta, sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

