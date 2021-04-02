3 çocuk annesi kayıplara karıştı! 0:00 / 0:00

İHA

Ankara’da tünel inşaatında kaynak işçisi olarak çalışan Kadir Özdem (34) çocuklarıyla birlikte Bartın’ın Bakraçboz köyünde yaşayan eşi Emine Özdem’in (27) çalıştığı tekstil fabrikasından eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Bartın’a geldi.

"ÇOCUKLARIN İÇİN YUVANA DÖN"

İHA'da yer alan habere göre her yerde eşini arayan ancak 5 gündür eşinden haber alamayan Kadir Özdem eşine, “Çocukların için yuvana dön” çağrısında bulundu.

"EŞİMİN KAFASINA GİRDİLER, BASKI YAPTILAR"

12 yıllık eşinin başkalarının baskısı nedeniyle eve dönmediğini söyleyen baba Özdem, “Ben iş yerinde çalışırken haber aldım. 12 yıldır evliyim. Allah’a şükür bir hatasını da görmedim. Pazartesiden beri yok. Bir notta yok. Bunu büyük ihtimal ablası saklıyor.

Babasıyla konuştum kızım senden ayrıldıysa iyi olmuş diyor. Böyle bir şey yok. 3 tane çocuğumuz var. Çocuklara şimdi ben bakıyorum annem bakıyor.

Çocuklarımız için dönmesini istiyorum. Çocukların boynunu büküp bırakmasın. Başkaları kafalarına girdi. Baskı yaptılar yani. Baskı üzerine gitti” dedi.