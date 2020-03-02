Haberler... Ölüme neden olan ve kusursuz bulunan sürücüye 48 gün sonra şok rapor!

DHA

Konya'da kazada yaşamını yitiren emekli Hüsnü Karaer'e (57) çarpan kamyonetin sürücüsü Mesut Öğütcü, kazada 'asli' kusurlu bulunması üzerine 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Selçuk Üniversitesi matbaasından emekli olan 4 çocuk babası Hüsnü Karaer, bir grup arkadaşıyla gittiği Kütahya'dan 13 Ocak Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Konya'ya döndü. Mustafa Şakir Özkan'ın kullandığı otomobil, kent merkezi girişinde Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde tramvay durağına yakın bir noktada durdu.

YAKLAŞIK 50 SAVRULDU

Sürücü Özkan, otomobilden inip bagaj kısmına geçerken, Karaer de sol arka kapıyı açıp aşağıya indi. Bu sırada arkadan gelen Mesut Öğütcü yönetimindeki kamyonet, Karaer'e çarptı. Yaklaşık 50 metre savrulan Karaer, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hüsnü Karaer, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Kazadan sonra gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Mesut Öğütcü, ilk ifadesinde "40-50 kilometre hızla gidiyordum. Yolun sağında dörtlüleri yanan beyaz bir araç gördüm. Tam aracın yanından geçerken, aracın sol arka kapısının açılmasıyla araçta Hüsnü Karaer'in çıkması ve benim ona çarpmam bir oldu" dedi. Mesut Öğütcü, polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Ardından sürücü Özkan ve Hüsnü Karaer'in ailesi, kamyonet sürücüsünün kusurlu olduğunu ispat etmek için mücadele başlattı.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kazayla ilgili nihai rapor olaydan 48 gün sonra geldi. Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, kamyonet sürücüsü Mesut Öğütcü 'asli' kusurlu bulundu. Raporda, dosya kapsamında alınan ifadeler, trafik kazası tespit tutanağı, kaza yeri krokisi, mobese kamera kayıtları ve olayla ilgili tüm verilerin incelendiği belirtilerek, olay mahallinde aydınlatmanın ve görüşün açık olduğu yolda, sürücünün gereken dikkati göstermediğine değinildi.

SÜRÜCÜ ÖZKAN İSE KUSURLU BULUNMADI

Dörtlü ikaz lambaları yanar vaziyette yolun sağında duran ve kendisinden az önce sol tarafından iki kişinin indiği, bir kişinin aracın arka tarafına doğru geçtiği araca dikkatli ve tedbirli şekilde yaklaşmayan ve yakınından geçtiği bu aracın sol arka kapısından inmiş yol üzerinde bulunan yayaya önlemsiz şekilde çarpan sürücü Mesut Öğütcü'nün mevcut oluş şartlardaki olayda 'asli' kusurlu olacağı görüş ve kanaatine varıldığı ifade edildi. Kaza tespit tutanağındaki kusurlandırmaya ise iştirak edilmediği belirtildi. Hüsnü Karaer'in indiği otomobilin sürücüsü Mustafa Şakir Özkan'ın ise kusurlu olmadığı kaydedildi.

ÖLEN HÜSNÜ KARAER 'TALİ' KUSURLU

Raporda kazada hayatını kaybeden Hüsnü Karaer'in ise, kural gereği sağ kapıdan inmesi gerekirken kurala aykırı şekilde sol arka kapıdan indiği, bir an önce yol üzerinden yaya kaldırımına özen göstermeyip yolun sağ şeridi içerisinde bir süre oyalanarak can güvenliğini tehlikeye atmış olmakla, arkadan gelen aracın çarpılmasına maruz kaldığı olayda, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketiyle 'tali' kusurlu olarak görüldü.

DAHA ÖNCE SERBEST KALAN ÖĞÜTÇÜ TUTUKLANDI

Raporun Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından savcılık kararıyla Mesut Öğütcü hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan Mesut Öğütcü çıkarıldığı nöbetçe mahkemece, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Hüsnü Karaer'in oğlu Yasin Karaer ise adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Babamın araçtan indiği otomobilin sürücüsüne tam kusur verilmişti, Ancak Ankara'dan gelen raporla kamyonet sürücüsünün 'asli' kusurlu olduğu görüldü. Biz ailecek 2 aydır hukuk mücadelesi veriyoruz. Adalet yerini buldu. Babamın ölümüne sebep olan sürücü gözaltına alınıp, tutuklandı" dedi.