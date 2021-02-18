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Zekeriya Alp'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu sezon başında son 10 yılda 9. kez değişmek zorunda kaldı. Neredeyse her sezona yeni bir MHK ile başlandı. Tartışmalar bitmek şöyle dursun, yenileri de gündemdeki yerini aldı.

Türk futbolu, pandemi sürecinin ve küme düşmenin kaldırılmasının etkisiyle yoğun bir takvime sahne olacak yeni sezona Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu ile girdi. Tatlı'nın ilk sözleri umut vericiydi. "Bizim atama kriterimiz, sahadaki performansınızın gerçek karşılığı olacak. Kimsenin etkisi altında kalmayacağız" dedi, "Ben buraya kimseyle kavga etmeye gelmedim. Ben Türk hakemliğine hizmet etmek için buradayım. Kimsenin beni yönlendirmesine de izin vermem. İyi maç yöneten her hakemimiz her maçta görev alır" diye de ekledi.

İŞTE TATLI'NIN MERKEZ HAKEM KURULU

BAŞKAN:

SERDAR TATLI

ÜYELER:

METİN TOKAT

EROL ERSOY

KADİR TOZLU

MAHMUT ÇETİNER

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

AHMET ERDOĞAN

NEDİM GÖKLÜ

VERİLEN SÖZLER YİNE HAVADA KALDI

Ancak yaklaşık 7 aydır görevde olan Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, hayal kırıklığından başka bir şey getirmedi. Tartışmalı atamaların yanı sıra sahneye sürülen "genç hakemler" de vasatı geçemedi. Dünya futbolunda hataları en aza indirmek için kullanıma sokulan VAR, art niyetli kararlarla kısa sürede Türk futbolunun en büyük kangrenlerinden birisi haline geldi. Kulüplerin yaptığı milyonlarca liralık yatırımlar, hatalı düdüklerle sahada erirken hakem camiası "Ekmek elden, su gölden" misali yüksek maaşlarını almaya devam etti. İşte Serdar Tatlı MHK'sı ve hakemlerinin kısa süredeki icraatleri...

TOKAT'TAN TATLI'YA, TATLI'DAN TOKAT'A DÖNÜŞ!..

2018'de Yusuf Namoğlu MHK'sındaki hakem atamalarında; Metin Tokat pasifize edilmiş yerine Serdar Tatlı getirilmişti. Yıl 2021... Serdar Tatlı MHK'sındaki Süper Lig başta olmak üzere 1. ve 2. ligdeki hakem atamalarının başında yine Metin Tokat ismi yer alıyor.

Şu an MHK Başkanı olan Serdar Tatlı daha önce iki farklı yönetimde üye olarak yer aldı. Üyelerden Metin Tokat ve Hikmet Öksüzoğlu daha önce 4 kez, Erol Ersoy ve Mahmut Çetiner 3 kez, Kadir Tozlu, Ahmet Erdoğan ve Mustafa Kamil Abitoğlu 2 kez, MHK yönetimlerinde yer aldı.

TÜRK HAKEMLİĞİNDE TOKAT HANEDANLIĞI!

MHK'de başkanlar değişse de değişmeyen tek şey Tokat soyadı. Eski hakem Talat Tokat'ın oğlu olan, eski hakem Metin Tokat neredeyse her MHK'nın yönetiminde bulunuyor. Öte yandan Tokatların yeğeni Serkan Tokat, Süper Lig'de bu sezon 7 maç yönetti. 9 maçta Video Yarımcı Hakem (VAR) olarak, 4 maçta da AVAR olarak görev yaptı.

NELER YAŞANMADI Kİ! İŞTE AKILLARA GELEN İLK SKANDALLAR

ÜMRANİYESPOR-SAMSUNSPOR MAÇI İÇİN KURAL HATASI BAŞVURUSU

Samsunspor, Ümraniyespor maçının "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle tekrar oynatılması için TFF'ye başvurdu. 31 Ocak'taki maçta olaylar şöyle gelişti: Maçın son dakikalarında sakatlık yaşanınca hakem Ramazan Keleş oyunu durdurdu. Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu alarak kaleye yönelen Okan Derici, kaleciden de sıyrılarak Ümraniyespor'u 2-1 öne geçiren golü attı. Pozisyonun ardından saha karıştı. Tartışmaların ardından Ümraniyespor, Samsunspor'un gol atmasına izin verdi. Maç 2-2 bitti. Samsunspor maçta kural hatası olduğunu savunarak karşılaşmanın tekrarını talep etti. Karar bekleniyor.

SON SEZONUNDAKİ FIRAT AYDINUS TEPKİ ÇEKTİ

Yaş sınırı nedeniyle hakemlikteki son yılını geçiren Fırat Aydınus kararlarıyla tepki çekiyor. Son olarak Galatasaray - Kasımpaşa maçında VAR hakemi olan Aydınus, lacivert-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonu es geçti.

GÖZLEMCİ İLE YEMEK YEDİ, SAVUNMA VERDİ

47 yaşındaki Aydınus'un 2 Ekim'de yönettiği Gaziantep FK - Trabzonspor maçının gözlemcisi Yunus Yıldırım ile mücadele sonrası yemek yediği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine MHK tarafından soruşturma başlatılmıştı. TFF Sağlık Kurulu'nun yayınladığı Kovid-19 talimatında gözlemcilere koronavirüs testi yaptırılmadığı, dolayısıyla Yunus Yıldırım'ın hakem ekibi ile bir arada bulunmasının aykırılık teşkil ettiği saptanırken, konuyla ilgili kendilerinden savunma yapmaları talep edildi.

YARDIMCIYLA TARTIŞTI VE KÜFÜR!

Fırat Aydınus, iki sezon önce de yardımcı hakemi ile maç içinde ve soyunma odasında yaşadığı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Malatya-Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdağan ile girdiği diyalog ve karşılaşmanın bitiminde soyunma odasında ettiği küfür, temsilci Çenk Altun tarafından rapor edilmişti. Bu rapor doğrultusunda disiplin kurulu tarafından "hakem camiasını küçük düşürecek tavrı ve davranışları" nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdağan'a ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

ÖNCE GÖREV VERDİLER, SONRA ALDILAR!

Süper Lig'in 17. haftasındaki maçlarda görev alacağı bildirilen Koray Gençerler ile Atilla Karoğlan görevden alındı. Gençerler, Erzurumspor - Gaziantep FK maçında; Karaoğlan ise Galatasaray - Antalyaspor maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

TFF, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemi olan Erkan Özdamar'ı bu maçtan aldı ve yerine Ali Palabıyık atandı. Özdamar, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR'da görev yapmış ve sarı-lacivertli kulüp, Özdamar'a tepki göstermişti. Aynı maçta görev yapan Ümit Öztürk de aynı hafta VAR hakemi olacaktı, o da görevden alındı.

'BİRİLERİ'NİN PRENSİ: ERKAN ÖZDAMAR!

FUTBOLCUDAN ÇOK MAÇA ÇIKTI!

2017 yılında Boluspor - Ümraniyespor maçında bir pozisyonun ardından Bolusporlu bir oyuncuya 2 kez sarı kart gösteren Erkan Özdamar'ın bu hareketi çok tartışılmıştı. Rapora tek sarı kart olarak geçerken Ümraniye cephesinden tepki gelmişti. 21 haftada 28 kez maç yöneten Özdamar'a çok fazla maç verilmesi de eleştiri konusu olmuştu.

GÖREVDEN ALINMIŞTI, SON OLARAK PAŞA'YI YAKTI

Özdamar, bu sezon Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında görev alırken Mert Hakan'a gösterdiği kırmızı kart çok tartışılmıştı. Erkan Özdamar, bu kararın ardından Antalyaspor - Trabzonspor maçındaki görevinden alındı. Geçen hafta yine kritik bir maçta; Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasında düdük çalan Özdamar, lacivert-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonda devam kararı vermişti.

BU DA OLDU! TUZLASPOR'DAN HAKEM İÇİN ŞİKE BAŞVURUSU

TFF 1. Lig'de Bursa ile Tuzla arasında oynanan ve 0-0 biten mücadele için flaş başvuru geldi. Tuzla, maçta şike yapıldığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Tuzla şu açıklamayı yaptı: "Yan hakemin bayrak kaldırmadığı, orta hakem Yasin Kol’un ise ısrarla sonucu golle biten bu pozisyona girerek ofsayt demesi resmen skandaldır."

YANLIŞ KIRMIZI TFF'DEN DÖNDÜ! 38 GÜN SONRA GÖREV ALDI

Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı ve sonrasında hakem skandallarına bir yenisi eklendi. Mücadelenin 68. dakikası oynanırken Rafael, Bahattin Şimşek tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Brezilyalı futbolcu topu yere vururken ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Görüntülerde faulü Rafael'in değil, Skrtel'in yaptığı ekranlara yansıdı.

Bu dakikadan sonra Okan Buruk ve İrfan Can Kahveci de kırmızı kart gördü. Şimşek'in Rafael'e gösterdiği kırmızı kart, 'şahısta hata' olduğu gerekçesiyle daha sonra iptal edildi. Bahattin Şimşek ise daha sonraki 4 haftada görevlendirilmedi ve 38 gün sonraki Gençlerbirliği - Antalyaspor maçıyla görevine döndü.

UILENBERG BİLE DEDİ:

BÜYÜK TAKIMLAR KOLLANIYOR MU?

MHK Danışmanı Jaap Uilenberg’in son gerçekleşen ve sarı kartlar ile ayağa basma pozisyonlarının konuşulduğu seminerde hakemlere “Büyük takım-küçük takım ayrımı yapıyorsunuz” dediği iddia edildi. MHK kanadından bu konuyla ilgili yalanlama da gelmedi.

CEVAPSIZ SORULAR

- Bir pozisyon nasıl inceleniyor?

- Topa ilk temas anı nasıl tespit ediliyor?

- Çizgiler nasıl çiziliyor?

- Hakem ve VAR arasındaki iletişim nasıl oluyor?

VAR'A VE ÇİZGİYE BİLE GÜVEN YOK!

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAMUK ÇİZGİ TARTIŞMASI

Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, VAR çizgisinin yamuk çekildiğini görüntülerle savundu. Orta hakem Abdülkadir Bitigen, VAR hakemi ise Suat Arslanboğa'ydı.

FENERBAHÇE'DEN İKİ GOL TEPKİSİ

Sadece Trabzonspor değil VAR çizgilerine isyan eden... Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda Pelkas ve Ozan Tufan'ın sayılmayan gollerinde çizgilerin hatalı çekildiğini öne sürdü.

PAŞA'NIN PENALTISINI ATLADILAR, KESİK YEDİLER

Kasımpaşa'nın Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçta ev sahibinden Kerem'in 54. dakikada Varga'ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleye hakem Erkan Özdamar ve VAR'daki Fırat Aydınus "devam" dedi. İki hakeme de bu hafta maç verilmedi.

GÜNLERCE KONUŞULAN KARARLARDAN BAZILARI

Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (2. Hafta)

Beşiktaş cephesi, Atiba'nın kafa vuruşunda ağlara doğru giden topun Antalyasporlu futbolcunun koluna çarptığını savundu.

Denizlispor - Trabzonspor: 0-0 (2. Hafta)

Bergdich-Serkan mücadelesinde Trabzonspor penaltı bekledi.

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 (3. hafta)

23. dakikada Tisserand'ın Falcao'ya gelen topa eliyle müdahale etmesi sonrası Ali Palabıyık'ın sarı kartını çıkarması tartışıldı. Galatasaray bariz gol şansı nedeniyle kırmızı bekledi.

BB Erzurumspor - Galatasaray: 1-2 (6. Hafta)

20. dakikada Galatasaray’ın ilk golü öncesi Babel’in İbrahim’e yaptığı müdahalede ev sahibi faul bekledi.

Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1 (6. hafta)

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin ilk golünden önce Pelkas'ın Vitor Hugo'ya faul yaptığını, 3. golünden önce ise Valencia'nın elle oynadığını savundu.

Denizlispor - Beşiktaş: 2-3 (6. hafta)

83. dakikada Denizlispor, N’Sakala-Özer pozisyonunda penaltı bekledi.

Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1 (8. hafta)

Kaleci Ersin'in rakibine temas etmeden hemen önce topla oynadığını savunan Beşiktaş, kırmızı karta tepki gösterdi.

Sivasspor - Galatasaray: 1-2 (8. hafta)

51. dakikada Emre Taşdemir'in Yatabare’ye hamlesi sonrası Sivasspor penaltı bekledi.

Beşiktaş - Başakşehir: 3-2 (9. hafta)

63. dakikada Rafael'in penaltı beklediği pozisyonda VAR'ın müdahalenin dışarıda olduğunu belirtmesi tartışıldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-4 (10. hafta)

- Beşiktaş'ın ikinci golünden önce Montero faul yaptı itirazı.

- Çift sarıdan kırmızı kart gören Larin'in ilk kartı tartışıldı.

- Mert Hakan'a ikinci sarı itirazı.

- Josef'in Lemos'a müdahalesinde kırmızı kart beklentisi.

- Altay'ın uzatma anlarında ceza alanı dışında topa elle müdahale ettiği yönündeki itirazlar.

Denizlispor - Fenerbahçe: 0-2 (11. hafta)

Denizlispor'a çalınan penaltı ve bunun hemen ardından VAR'a giden Ali Palabıyık'ın pozisyon kahramanı Serdar Aziz'e itirazdan sarı kart gösterip dönüşte yeniden sarı kart çıkarıp tecrübeli oyuncuyu atması çok konuşuldu.

Fatih Karagümrük - Galatasaray: 2-1 (13. hafta)

Galatasaray'a çalınan penaltıya Karagümrük cephesi isyan etti.

Fenerbahçe - Başakşehir: 4-1 (14. hafta)

- 12. dakikada Gustavo'ya kırmızı kart itirazı.

- 60. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golünde korner hatalı tartışması.

- 70'te Rafael'in rakibine temas olmamasına rağmen sarı kart çıkması, sonra da itirazdan çift sarı ile atılması.

Ankaragücü - Beşiktaş: 0-1 (14. hafta)

Larin'in verilmeyen golünde hakem Halis Özkahya'nın top ağlara giderken düdüğü çalması ve VAR'ın devre dışı kalması çok tartışıldı.

Beşiktaş - Sivasspor: 3-0 (15. hafta)

Beşiktaş'ın attığı ilk golde Rosier'ın topu taç çizgisinin dışından çevirip çevirmediği çok konuşuldu. Yan hakem uzakta kaldı. VAR ise uygun açıya sahip değildi.

Hatayspor - Beşiktaş: 2-2 (18. hafta)

Hataysporlu Kamara'nın pozisyonunda penaltı itirazları...

Beşiktaş - Galatasaray: 2-0 (19. hafta)

Arda Turan'a kırmızı kart itirazı.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 0-1 (21. hafta)

Galatasaray'ın Babel'le attığı gol öncesi faul itirazı...

Beşiktaş - Göztepe: 2-1 (21. hafta)

Göztepe'den Halil'e kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası penaltı itirazı.

Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1 (23. hafta)

Ev sahibinden Veysel Sarı'nın ikinci sarı kartı ve oyundan atılması tartışıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-1 (24. hafta)

- Galatasaray'dan Serdar Aziz - Donk, Linnes-Valencia mücadelesinde penaltı itirazı.

- Fenerbahçe iptal edilen golde VAR'ın ofsayt çizgisine tepki gösterdi.

Beşiktaş - Konyaspor: 1-0 (24. hafta)

Beşiktaş, Welinton'un formasının çekilmesinde penaltı bekledi.

Karagümrük - Fenerbahçe: 1-2 (25. hafta)

Valencia'nın golü öncesi Ozan Tufan'ın topu kazanırken rakibine müdahalesinde ev sahibi faul bekledi.

YARIN

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