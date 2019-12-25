Habertürk, Libya'da cephe hattında!

Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Hasan Dönmez, Libya'da cephe hattına yolculuk etti.
Habertürk ekibi cephe hattında bulunan savaşçılarla beraber yolculuk ederken, Ersoy bölgeden izlenimlerini aktarmaya devam ediyor.
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