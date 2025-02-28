Mart ayı için hava tahminlerini kaleme alan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin'in Öztel'in değerlendirmesi şöyle:

Türkiye’de soğuk hava dalgasının ardından hava ısınmaya başladı. Batı bölgelerde sabah saatleri yağmur, Fethiye ve çevresinde kuvvetli yağdı. İstanbul çevresinde artan bulutlar sabah yerel yağmurlar bıraktı, cumartesi günü ise Marmara Bölgesi ile ülke genelinde güneşli geçiyor. Niğde-Karaman-Kayseri çevresinde cumartesi karla karışık yağmur görülebilir. Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus, cumartesi sabahı görüş mesafesini düşürebilir.

Hava sıcaklıkları İstanbul’da ve Ankara’da gündüz 10°C’ye yükselirken, İzmir ve Antalya gündüz 17°C’ye kadar ısınıyor. Doğu Anadolu’da aşırı soğuk geçen günlerin ardından Erzurum gündüz 0°C, gece ise -13°C.

PAZAR AKŞAMI YAĞMUR BEKLENİYOR

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Pazar akşamı olurken Trakya’dan itibaren İstanbul dahil Marmara genelinde yağmur bekliyoruz. Karabük-Kastamonu-İnebolu arasındaki yükseklerde pazar akşam yeniden kar yağabilir. Kıyılarda kar beklenmiyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne-Tekirdağ hattında gelecek 5 günün içinde hava sadece pazar akşamı yağmurlu, günler çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli havada geçecek.

YER YER KUVVETLİ YAĞIŞLAR

3 Mart Pazartesi soğuk ve kar yağışlı hava Anadolu’ya geri dönüyor, hafta başı Eskişehir-Ankara çevrelerinde kar atıştırabilir. Karadeniz’in yine iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde pazartesi kar yağışı hayatı etkileyebilir. Sivas-Zara-Suşehri-Gümüşhane-Artvin boyunca ve Erzincan-Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yeni kar yağışı bekleniyor, bu yağışlar fazla uzun sürmeden 4 Mart Salı günü Anadolu’nun büyük kısmından ayrılıyor.

DOĞU KAREDİNİZ'DE DURUM

Artvin çevresi ve Samsun başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde son yılların en yoğuk kar yağışları her yeri beyazlattı. Doğu Anadolu’da benzer şekilde insan boyunu aşan kar yığınları var. Artvin’de hafta sonu ve yeni hafta hava ısınıyor, kar yağışları geride kalıyor. 20-26 Şubat arasında yaşadığımız soğuk hava dalgası, Antalya-Kıbrıs arasında denizin üstüne kar düşürdü. Güney enlemlere kadar inen derin soğuk ile Türkiye’de son yıllarda yaşanan en büyük don hadiseleri yaşandı.