Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Habertürk yazarı Murat Bardakçı, 1915 olaylarını anlatıyor...

1915 olayları hakkında bilen bimeyen konuşuyor. Türkiye'de bir adet vardır, entel, demokrat bilmem ne görünmek için, havasını atabilmek için memlekete küfretmek şarttır. Diasporanın isteği 'soykırım yaptırdık' dedirtmektir. 1915 olayları çok acı hadiselerdir. Bir mecburiyetten yapılmıştır. Devlet başka çare bulamamıştır. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda ayrılıkçı hareketler, Bulgarlar, Yunanistan, Arnavutlar hepsi ayrı bir devlet kurmak istemişlerdir. Hiçbirinde devlet kurma isteği yoktur. Bazıları kanlı bastırılmıştır. Ermeniler geç kaldılar. Tabii bunun çok desteği var. Cephede savaşan orduyu arkadan vurursanız ona bir tepki gelir. Burada Ermeniler derken diasporayı kast ediyorum. Hiçbir şekilde Türk vatandaşı Ermeniler değil. Benim ortaokulda sıra arkadaşım Ermeniydi.

1890'larda Zeytun ayaklanması vardır. Bir Rus besteci var. Annesi Ermeni babası Rus. Çok güzel bir eser besteler. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bu marş bizde İttihak Terakki zamanında yıllarca yasaklanmış. 12 Eylül darbesinden sonra Kenan Evren konuşma yaparken bu çalardı. Bunu Milliyet'te yazınca bir albay gelmişti.