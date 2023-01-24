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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Habertürk’ten kamuoyuna duyuru

Habertürk TV yönetimince et fiyatları ile ilgili tartışma konusu olan haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından ihlal olup olmadığına yönelik inceleme tamamlandı. Habertürk’ten inceleme sonucuna ilişkin yapılan açıklamada “Muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. “Muhabirimiz ile iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır” denilen açıklamada haberdeki çocuktan, haberden etkilenen tüm kişilerden ve izleyicilerden özür dilendi

Habertürk’ten açıklama
HABERTURK.COM

Habertürk TV’de 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden “Karne hediyesi et alan çocuk” başlığıyla tartışılan haberle ilgili olarak haberin oluşumunda çocuğun ailesinin iddia ettiği gibi gazetecilik ilkelerine aykırılık oluşturacak şekilde çocuğun konuşmasına muhabir müdahalesi olup olmadığına dair Habertürk TV yönetimince inceleme ve soruşturma başlatıldığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

Bu kapsamda olmak üzere; haberin tüm ham bantları yetkililerimizce incelenmiş, inceleme öncesi ve sonrası muhabir açıklaması ve savunması alınmış, haberle ilgili süreçte yer alan tüm yetkililer dinlenmiştir.

Neticede incelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.

Muhabir savunmasında haberin konusunun çocuk olmadığı, çocuğu ailesiyle rastlantı sonucu mağazada gördüğünü ve habere sıcaklık ve neşe katmak için çocukla şaka mahiyetinde konuştuğunu, ancak bu kısa konuşmanın sosyal medya ve diğer medya mecralarında bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve haberdeki bağlamın tamamen dışında bir çerçeveye sokularak kendisinin ve Habertürk’ün aleyhine bir şekle dönüştürüldüğünü ve olayın iradesi dışında getirildiği noktadan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ise de bu açıklama ve savunma gazetecilik ilke ve kurallarına aykırılık oluşturacak şekilde çocuğa nasıl konuşması gerektiğini dikte eden ön konuşmayı izah ve ikna edici nitelikte bulunmamıştır.

Habertürk’ün yayın ilkelerinin vazgeçilmez kırmızı çizgisi, verdiği haberin doğruluk ve dürüstlük açısından sarsılmaz bir güven ve inanç içerisinde olmasıdır. Bu güveni sarsacak ihmal veya kasta herhangi bir tolerans gösterilmesi de mümkün değildir. Esasen bu husus dürüst yayıncılığın da evrensel ilkesidir.

Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum bu ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır.

Başta haberde konuşturulan çocuk olmak üzere haberden etkilenen tüm kişilerden ve değerli izleyicilerimizden muhabirimizin kabul edilemez bu görev ihlali nedeniyle açıkça özür diliyoruz.

Tespit edildiği anda hatalarını açıkça kabul etmek, doğruyu söylemek ve gerektiğinde haberin mağdurundan özür dilemek de dürüst gazeteciliğin olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir.

Bu anlayışla, haberimizi düzeltiyor, o haberdeki çocuğun konuştuğu bölüme, haberciliğin ilkelerine aykırı olduğu için, referans verilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.

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