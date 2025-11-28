HAC EK KAYITLARI BAŞLADI

2026 Hac ek kayıt tarihleri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı hac ek kayıtları, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 09.30 itibarıyla başladı ve 5 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2026 yılı hac ek kayıt işlemleri 27 Kasım 2025 Perşembe günü (Yarın) Saat 09:30 itibariyle başlayacaktır.

5 Kasım 2025 Çarşamba günü çekilen kura sonucuna göre 2026 yılı haccı için kayıt sırası gelen hacı adaylarımız 27 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.

22026 yılı hac kesin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili "2026 Yılı Hac Kayıt Rehberi"ne Genel Müdürlüğümüzün http://hac.gov.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://hacumre.diyanet.gov.tr/Detay/804/2026…

Ayrıca hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkez numarasından veya il - ilçe müftülüklerimizden ulaşabilirsiniz.''