Hac ek kayıt ekranı: Diyanet ile 2026 Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hac ücretleri ne kadar?
2026 yılı hac kurası sonucunda kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri, 25 Kasım'da sona erdi. Akabinde ise gözler boş kalan kontenjanlar için ek kayıt sürecine çevrildi. Hac ek kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklama doğrultusunda hac ek kayıtları, 27 Kasım Perşembe günü itibarıyla başladı ve 5 Aralık'ta sona erecek. Peki, Diyanet kılavuzu ile 2026 Hac ek kayıtları nasıl ve nereden yapılır, hac ücretleri ne kadar? İşte, Hac ek kayıt ekranı...
HAC EK KAYITLARI BAŞLADI
2026 Hac ek kayıt tarihleri belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılı hac ek kayıtları, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 09.30 itibarıyla başladı ve 5 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''2026 yılı hac ek kayıt işlemleri 27 Kasım 2025 Perşembe günü (Yarın) Saat 09:30 itibariyle başlayacaktır.
5 Kasım 2025 Çarşamba günü çekilen kura sonucuna göre 2026 yılı haccı için kayıt sırası gelen hacı adaylarımız 27 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabileceklerdir.
22026 yılı hac kesin kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili "2026 Yılı Hac Kayıt Rehberi"ne Genel Müdürlüğümüzün http://hac.gov.tr web sayfasından ulaşabilirsiniz.
http://hacumre.diyanet.gov.tr/Detay/804/2026…
Ayrıca hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkez numarasından veya il - ilçe müftülüklerimizden ulaşabilirsiniz.''
HAC KESİN KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Hacı adayları, organizasyon tercihlerini “Hac İşlemleri” menüsünden 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu'ndan birini seçerek belirleyecek.
Kayıt işlemleri için izlenecek adımlar şu şekilde;
1. e-Devlet portalına T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.
2. Arama kısmına “Hac İşlemleri” yazınız.
3. Karşınıza gelen ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. ''Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz'' başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.
4. Ardından ''Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum'' alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet'' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
Tercihiniz Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ise aşağıdaki adımlarla devam ediniz.
Ekrandaki üst menüden Kesin Kayıt İşlemleri butonunu tıkladıktan sonra uçmak istediğiniz ''Havalimanı'' ve ''Hac Ücreti Ödeme Şekli''ni seçiniz.
Ardından ''Devam Et'' butonuna tıklayarak diğer sayfaya geçiniz.
Açılan sayfada açıklamadaki bilgilendirmeyi dikkate alarak kendinizin ve varsa yakınlarınızın '2Konaklama ve Oda Tipi''ne ait bilgileri seçiniz.
Hac organizasyonunda birliktelik yaptığınız kişiler varsa aynı kafilede olmak için aynı konaklama tercihini; aynı odada kalabilmek için de aynı oda tipi tercihini yapmanız gerekmektedir. Aynı oda tipi tercihinde ise yakınlık (mahremiyet) esası gözetilerek oda yerleşim planlaması yapılacaktır. ''Devam Et'' butonuna tıklayarak ön izleme ekranındaki tercih işlemlerinizi kontrol ediniz, ardından "Kaydet" butonunu tıklayınız.
Hacca gitmek için acenta organizasyonunu tercih ettiyseniz kaydınızı e- Devlet portalı üzerinden aynı adımları takip ederek tamamlayabileceğiniz gibi hac yapmaya yetkili bir acenta ile irtibata geçerek de kesin kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Hac organizasyonu düzenlemeye yetkili acentaları https//hac.gov.tr web adresinden öğrenebilirsiniz.
ÖNEMLİ HATIRLATMA
2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik tarihinin 30 Kasım 2026 olması gerekmektedir.
Bu nedenle ilk kez pasaport çıkarmak için başvuracak hacı adaylarınn 30 Kasım 2025 tarihinden sonra pasaport başvurusu yapmaları ve pasaport geçerlilik süresinin en az 1 yıl olması önem arz etmektedir.
NORMAL KONAKLAMA ÜCRETLERİ NE KADAR?
1 Kişilik Konaklama Ücreti
4 Kişilik Oda 26.000 SAR
3 Kişilik Oda 27.750 SAR
2 Kişilik Oda 29.750 SAR
2026 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.
Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacak.
Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere standartlarına göre yıldızlı otellerde konaklama hizmeti sunulacak.
Yakın mesafe konaklama türlerinde otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacak.
Uçak programı ve otel rezervasyonlarının zorunlu kılması halinde Mekke ve Medine’de konaklanan otellerde değişiklikler olabilecek.
HAC ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?
Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamı kesin kayıt esnasında yatırılabileceği gibi, %40’ı peşin, kalanı 2 taksitte ödenebilecek. Ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek.
Hacı adayları hac ücretlerini, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileri ile Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubelerine yatırabilecek.
AŞI, EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME SÜRECİ
Hac yolcuları, Müftülüklerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde menenjit aşısı yaptıracak ve seyahat süresince aşı kartlarını yanlarında bulunduracak. Ayrıca adaylar, kayıt yaptırdıkları Müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacak.
Kesin kayıt yaptıran hac yolcuları Müftülüklerce düzenlenecek “Hac Hazırlık Kursları”na ve kafile başkanlarınca düzenlenecek “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları”na mutlaka katılacak.