Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler hac kuralarının çekileceği tarihi araştırıyor. Önceki yıllardan hac kaydı olan Vatandaşlarımızın 2026 yılı hac kurasına girebilmeleri için hac kayıt yenileme/güncelleme işlemini e-Devlet üzerinden mutlaka yapmaları gerekiyor. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?