        Haberler Bilgi Yaşam Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyurusuna göre, hac kayıt güncelleme işlemleri devam ediyor. 5 Eylül'de sona erecek. Hac kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren hacı adayları, şimdi hac kurası tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, 2026 hac kurası ne zaman çekilecek, hangi tarihte? İşte detaylar...

        Giriş: 30.08.2025 - 12:00 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:00
        1

        Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler hac kuralarının çekileceği tarihi araştırıyor. Önceki yıllardan hac kaydı olan Vatandaşlarımızın 2026 yılı hac kurasına girebilmeleri için hac kayıt yenileme/güncelleme işlemini e-Devlet üzerinden mutlaka yapmaları gerekiyor. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        2

        HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

        3

        HAC KURASI 2026 NE ZAMAN?

        Kura, kesin kayıt, hac takvimi gibi konularda Başkanlığımızca yapılacak duyuru ve bilgilendirmeleri Diyanet'in web sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

        KAYIT ÜCRETİNİ YATIRMAYAN ADAYLARIN MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEK

        Hac ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek, bu kapsamda olanların talep etmeleri halinde ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.

