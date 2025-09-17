Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hac kurası ne zaman? Hac ön kayıtları bitti mi, kayıt nasıl yapılır?

        Hac kurası ne zaman? Hac ön kayıtları bitti mi, kayıt nasıl yapılır?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi belli oldu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor. Peki Hac kurası ne zaman, ön kayıt işlemi nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 17:28 Güncelleme: 17.09.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön kayıt başvurusu devam ederken gözler hac kura takvimine çevrildi. Peki Hac kurası ne zaman? Hac ön kayıtları bitti mi, kayıt nasıl yapılır?

        2

        HAC ÖN KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR MU?

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi. Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.

        Daha önceki yıllarda hac kaydı bulunanlar e-Devlet aracılığıyla kayıt yenileme yapması gerekiyor. Kayıtlar otomatik yenilenmiyor.

        3

        HAC DURUM SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        HAC KAYIT YENİLEME VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

        HAC KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

        Hac kura çekimi ile ilgili tarih henüz netleşmedi. Diyanet tarafından 'hac.gov.tr' adresinden güncel gelişmeler yer alacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!