Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hac ön kayıt başvurusu devam ederken gözler hac kura takvimine çevrildi. Peki Hac kurası ne zaman? Hac ön kayıtları bitti mi, kayıt nasıl yapılır?