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        Haberler Gündem Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 3 günlük eylem yasağı ilan etti

        Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 3 günlük eylem yasağı ilan etti

        Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite bünyesinde el ilanı dağıtmak ve afiş asmak dahi bütün eylem ve açıklamaların 25 Mart'a kadar yasaklandığını ilan etti.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 23.03.2025 - 20:27 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:27
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        Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 3 günlük eylem yasağı ilan etti
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        Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörlüğü, bugün dekanlık ve müdürlüklere eğitim-öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetlerinin devam edeceğine dair bir yazı gönderdi.

        Rektörlük, Ankara Valiliği'nin 25 Mart'a kadar geçerli olan "yasak" kararına dayanarak, üniversite bünyesindeki tüm eylem ve açıklamaları yasakladı.

        Rektör Mehmet Cahit Güran imzasıyla önderilen yazıda pankart ve afiş asılması, el ilanı dağıtılması ve stand açılmasının dahi yasaklandığı bildirildi.

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