Hacılar'da kadınlara sepet örme kursu

Kayseri'nin Hacılar Belediyesi'nin düzenlediği kursta kadınlara sepet örme eğitimi verildi. Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde katılımcılar, yaklaşık 6 saat eğitim gördü.

Geleneksel el sanatları eğitmeni Mehtap Emek tarafından verilen eğitimde, sepet örmenin temel teknikleri öğretildi.

Kursa ilişkin değerlendirmede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, bu tür etkinliklerin el sanatlarının sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade etti.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve bu değerleri gün yüzüne çıkarmak için eğitim verdiklerini belirten Özdoğan, "Sepet örücülüğü, kültürümüzde önemli bir yere sahip ancak zamanla bu sanatın bilinirliği azalmıştı. Şimdi bu tür kurslarla yeniden ilgi görmeye başladı. Amacımız, geçmişten gelen bu kültürel mirası yeni nesillerle buluşturmak" dedi.