Hacker filmi, vizyona girdiğinde çok sevilerek izlenmişti. 2016 senesinde vizyona giren film güzel yorumlar almıştı.IMDB'den 6.2 puan alan film 1 saat 35 dakika'dır. İşte merak edilen "Hacker" Film'i kadrosu ve konusu haberimizde...

HACKER FİLM'İ KONUSU

Yönetmenliğini Michael Mann'ın üstlendiği filmde; izinli olarak salınan bir suçlunun dışarıdaki bir çete ile savaşını izleyeceğiz. Bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak olan film için geri sayım başladı.

Başrollerinde Chris Hemsworth, Leehom Wang, Tang Wei, Viola Davis ve Holt McCallany'nin olduğu "Hacker" filmi TV'de ilk kez Perşembe 20.00'da yayında olacak.

Siber suç dünyasının global çapta ele alan film, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarını merkezine alıyor. Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta’ya kadar uzanan üst düzey bir siber suç ağının karanlık yüzünü beyazperdeye taşıyan filmin yapımını ve yönetmenliğini Michael Mann üstlenirken, filmin zengin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei ve Wang Leehom yer alıyor. Filmin senaryosu ise Morgan Davis Foehl ve Michael Mann ikilisine ait.

HACKER FİLM'İ FRAGMANI