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        Haberler Gündem Güncel Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu! - Güncel haberler

        Osmaniye'de hacze giden polis memuru bacağından vuruldu

        Osmaniye'de feci bir saldırı meydana geldi. Olayda icra memurlarıyla hacze giden bir polis memuru, çıkan kavgada bacağından vuruldu. Saldırgan gözaltına alınırken polis memuru hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:04
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        Hacze giden polis memuru vuruldu!
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        Osmaniye'de, icra memurlarıyla bir iş yerine hacze giden polis, çıkan tartışmada tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre bir iş yerine hacze giden icra memurları ile iş yerindekiler arasında tartışma çıktı.

        Yaşanan arbedede, tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru M.K. (34) bacağından vuruldu.

        Yaralı polis memuru, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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