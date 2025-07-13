HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca’nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara’da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir’e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir!

Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir’deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! “Pekmez” lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar… Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hadi İnşallah filminin çekimleri İzmir'de yapıldı. Galası da İzmir’de bir AVM'de gerçekleştirildi.