1 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuz 1986 yılının en çok hasılat yapan filmi hakkında. Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis in paylaştığı aksiyon ve duygu yüklü bu film donanma pilotu olan Pete Mitchell'ın onur ödülü almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. "Take My Breath Away" şarkısıyla da ün yapmış bu filmin adını kimler biliyor?" şeklinde yayınlandı. Hadi bugün 12.30'da yayınlanacak. Yarışma ödülü ise 10.00 TL olarak belirlendi.

HADİ İPUCU CEVABI

1 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı: TOP GUN

HADİ İPUCU SORUSU: TOM CRUİSE İLE KELLY MCGİLLİS'İN OYNADIĞI FİLM

Top Gun, 1986 yılında başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis in paylaştığı aksiyon ve duygu yüklü bir filmdir. Film donanma pilotu olan Pete Mitchell'ın (Maverick) Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Top Gun 1986 yılının en çok hasılat yapan filmidir.Türkiye 'de gösterime girme tarihi Şubat 1987 dir.

1 NİSAN HADİ İPUCU CEVABI INSTAGRAM'DAN YAYINLANDI.