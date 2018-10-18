Hadi ipucu sorusu, saat 12.30'da yapılacak Hadi 18 Ekim yarışması öncesi Hadi'nin Instagram hesabından Hadi yarışmacıları ile paylaşıldı. Hadi ipucu 18 Ekim sorusunun cevabı, Hadi tarafından ipucunun Instagram sayfasından paylaşılmasıyla beraber Hadi yarışmasına katılacaklar tarafından araştırılıyor. Peki; 18 Ekim Hadi ipucu sorsu nedir? 18 Ekim Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...

HADİ İPUCU 18 EKİM SORUSU

Hadi ipucu sorusu her gün olduğu gibi bugün de Hadi'nin Instagram hesabından Hadi yarışmacıları ile paylaşıldı. İşte 18 Ekim Hadi ipucu sorusu:

Tiyatroda sahnede bazen tek kişi olurken bazen kalabalık gruplar halinde de olabiliyorlar. Tabi arkada sırasını bekleyenler de... Peki tiyatroda sahneye çıkmak için sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kişilere ne deniliyor biliyor musunuz?

18 EKİM HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI:

Tiyatroda ahneye çıkmak için sırası gelen kişileri uyaran görevliye, kondüvit deniyor. Yani Hadi ipucu 18 Ekim sorusunun cevabı kondüvittir...

CEVAP: KONDÜVİT

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