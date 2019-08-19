Hadi ipucu 19 Ağustos: İnternet alışverişlerinde günün en iyi indirimlerini yakalamak isteyenleri uyandıran fırsat çeşidi hangisidir? 12.30 Hadi sorus

Hadi ipucu 19 Ağustos sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; İnternet alışverişlerinde günün en iyi indirimlerini yakalamak isteyenleri uyandıran fırsat çeşidi hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 19 Ağustos sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 AĞUSTOS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 19 AĞUSTOS CEVABI: UYANDIRAN FIRSATLAR