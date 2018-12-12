Hadi ipucu sorusu 21.30'daki yarışma öncesi en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 12 Aralık saat 21.30'daki yarışma öncesi "Dünyayı değiştirebilmek için kullanabileceğimiz en güçlü silah eğitimdir" sözü kime aittir?" sorusu Hadi ipucu olarak paylaşıldı. İşte Hadi ipucu sorusu cevabı (21.30 yarışması)

HADİ İPUCU SORUSU ve CEVABI (12 ARALIK 21.30 YARIŞMASI)

Hadi ipucu sorusu şu ifadelerle Instagram'dan paylaşıldı:

Güney Afrika uzun yıllar boyunca Apartheid adı verilen sert ve ırkçı ayrımcılık sistemi ile yönetilmiştir. Bugünkü ipucumuz bu rejimi ortadan kaldıran, tarihe adını hiç unutulmayacak şekilde yazdıran bir liderden geliyor. "Dünyayı değiştirebilmek için kullanabileceğimiz en güçlü silah eğitimdir" sözü kime aittir

HADİ İPUCU CEVABI: MELSON MANDELA

MELSON MANDELA KİMDİR?

Nelson Rolihlahla Mandela ya da kabile adıyla Madiba 18 Temmuz 1918 tarihinde Mvezo, Güney Afrika'da dünyaya geldi. Güney Afrikalı Anti Apartheid (ayrımcılık karşıtı) aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahî devlet başkanı. 1994'te ilk defa tüm halkın katıldığı seçimlerde devlet başkanı seçilmiştir. Yönetimi, Apartheid'ın mirasının dağılmasına, ırkçılığı engellemeye, fakirlik ve eşitsizliğe odaklanmıştır. Siyasi görüş olarak Demokratik Sosyalist olan Mandela, Afrika Ulusal Konseyi siyasi partisinde 1990'dan 1999'a kadar parti başkanlığı yapmıştır. Mandela, 5 Aralık 2013 tarihinde vefat etti.

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