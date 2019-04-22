Hadi ipucu 22 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon kaç İngiliz takımı yarı finale çıkmıştır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 22.00'da oynanacak hadi ipucu futbol gecesi yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 22 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 22 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 22.00'de

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 22 NİSAN CEVABI: 2 TAKIM (ARSENAL, CHELSEA)

UEFA Avrupa Ligi nedir?

UEFA Avrupa Ligi (Özgün adı: UEFA Europa League) 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Avrupa'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kulüp turnuvası olduğundan dolayı Kupa 2 olarak da bilinir.

Haziran 2009'da eski adı UEFA Kupası olan kupada, turnuvanın UŞL standartlarına erişmesi için köklü birtakım statü değişikliklerine gidilmiş, bununla birlikte de 2009-10 sezonundan itibaren şimdiki ismiyle düzenlenmeye başlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası'nın devamı olarak kabul edilmiştir.

1955 yılında düzenlenmeye başlanan Fuar Şehirleri Kupası, UEFA Kupası'nın öncülüdür. 1971 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nın ismi UEFA Kupası olarak değiştirilmiştir. 1999 yılında ise UEFA Kupa Galipleri Kupası kaldırılarak UEFA Kupası ile birleştirilmiştir. 2004-05 sezonu öncesi grup aşamalarında bazı statü değişiklikleri yapılan kupa 2009 yılındaki son düzenleme ile şimdiki halini almıştır. Son düzenlemelerdeki isim ve statü yenilenmesinin yanı sıra kupa UEFA Intertoto Kupası ile de birleştirilmiştir.

Kupanın ilk şampiyonu 1972 UEFA Kupası Finali'nde rakibini deviren Tottenham Hotspur'dur. İsim değişikliği sonrasında ilk şampiyonluğu kazanan takım ise 2010 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Fulham'ı, 2-1 deviren Atlético Madrid'dir. Kupayı en çok kazanan takım ise beş kez şampiyonluğa uzanan Sevilla'dır.