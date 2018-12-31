Hadi ipucu sorusu belli oldu. 31 Aralık saat 20.30'da canlı olarak yayınlanan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "SpaceX şirketinin, uzaya kargo taşımak için kullandığı roketlerin adı nedir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 31 ARALIK

Hadi ipucu resmi instagram sayfası üzerinden ipucuyu yayınladı. Yapılan duyuruda; Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da Hadi ipucu sorusu: SpaceX şirketinin, uzaya kargo taşımak için kullandığı roketlerin adını biliyor musunuz?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: Falcon Heavy

SpaceX şirketi tarafından geliştrilmiş olan Dragon kısmi olarak tekrar-kullanılabilen bir uzayaracıdır. Dragon, SpaceX'in Falcon 9 isimli iki aşamada yörüngeye çıkabilen fırlatma aracı üzerinde fırlatılmaktadır, ve SpaceX şirketi Dragon V2 olarak adlandırılan mürettebatlı bir uyarlamasını geliştirmektedir.

2010 Aralık ayındaki ilk resmi uçuşu sırasında, Dragon ,yörünge çıktıktan sonra sağlam bir şekilde geri getirilebilmiş olan ilk ticari olarak inşa edilmiş ve işletilmiş uzay aracı olmuştur. 25 Mayıs 2012 tarihinde, Dragon aracının sadece kargo taşıyabilem çeşidi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzay kenetlenmesi gerçekleştiren ilk ticari uzay aracı olmuştur. SpaceX, UUİ'ye kargo taşımak üzere NASA'nın Ticari İkmal Hizmetleri programı çerçevesinde sözleşme imzaladı ve Dragon 2012 Ekim ayından itibaren düzenli kargo uçuşlarına başladı.

Dragon'un ilk hali fırlatmadan sonra atılan bir adet burun-konisi (nose-cone),bir adet yagın olarak kullanılan küt-koni uçlu (blunt-cone) balistik kapsül, ve iki tane güneş paneliyle donatılmış olan bir adet basınçsız kargo-taşıyıcı gövde parçası. PICA-X ısı kalkanı kapsülü Dünya atmosferine tekrar giriş sırasında, hatta ay ve ötesinde yapılacek muhtemel görevler dönüşündeki maruz kalınan yüksek dönüş hızlarında dahi, korumak amacıyla tasarlanmıştır.NASA'nın fenolik yedirilmiş karbon aşınıcı (PICA) malzemesinin tescilli bir türevine dayanarak tasarlanan PICA-X ısı kalkanı, Dünya atmosferine tekrar-giriş yapan kapsülü korumak için tasarlandı, hatta Ay ve ötesindeki görevlerden dönüşte de kullanılabileceği belirtiliyor. Dragon kapsülü tekrar-kullanılabilir şekilde tasarlandığı için birden çok görevde fırlatılabilir. Kargo taşıyan gövde kısmı tekrar-kullanılabilir değildir; atmosfere tekrar girişten hemen önce kapsülden ayrılı ve Dünya atmosferinde yanar.

Uzayaracı Falcon 9 hızlandırıcısının tepesinde fırlatılır. Dragon kapsülü 18 adet Draco iticisi ile donatılmıştır, Tüm eksenlerde çift-yedekleme bulunmaktadır: herhangi ikisinin bozulması; aracın Yunuslama/Baş-Kıç Vurma(pitch),Sapma/Savrulma (yaw),yatış/yalpa(roll) açıları ve öteleme(translation) (Uçuş denetimleri) üzerinde hakimiyetini riske atmaz. İlk kargo ve mürettebatlı uçuşlar sırasında, Dragon kapsülü Pasifik okyanusuna iniş yapacak ve kıyıya gemi ile getirilecekti. SpaceX aracı ileriki zamanda, açılabilir iniş-takımı donatmayı ve 8 adet yükseltilmiş SuperDraco iticisi yardımıyla katı dünya yüzyine İtici yardımıyla iniş gerçekleştirmeyi planlıyor.

UUİ'ye iletilmek üzere basınçsız kargonun yanı sıra uzayaracının güneş panllerini de taşıma için kullanılan gövde kısmı; ilk önce ,SpaceX CRS-2 görevinde kargo taşımak için kullanılmıştır.

HADİ'DE BÜYÜK ÖDÜL!

Mobil canlı ve para ödüllü bilgi yarışması Hadi, yılbaşı gecesine özel ödüllü yarışmasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Turkcell'in katkıları ile 31 Aralık gecesi yapılacak Hadi'de, 2019'a özel 201 bin 900 TL rekor para ödülü kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılacak.

Para ödülüne ek olarak kazanan Turkcell'liler ve 31 Ocak 2019'a kadar numarasını Turkcell'e taşıyanlara 201.900 GB internet ödülü dağıtacak.

Yeni yıla girerken joker desteji de yine BİP'ten sunulacak. Yarışmacılar yaklaşık 2.5 milyon takipçisi olan BİP Hadi kanalından alacakları jokerle yarışmaya devam ederek, kazanma şanslarını da arttırabilecek. Üstelik 31 Aralık'a özel olarak ipucu da sadece BİP Hadi kanalında olacak.

Mobil bilgi yarışması Hadi'de sunucu tarafından sorulan 12 soruya, 10 saniye içerisinde bir cevap vermek gerekiyor. 10 saniye içerisinde verilen doğru ise bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor. Yarışmanın sonunda, tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ