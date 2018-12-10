Hadi ipucu ne? sorusu bu akşam özellikle merak ediliyor. 10 Aralık (bu akşam) saat 20.30'da canlı olarak yapılacak ve büyük ödülü 100 bin lira olacak. Katılımcılar yarışma öncesi Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Romalılar döneminde yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren taşlara ne denir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 100 bin lira ödüllü 10 Aralık Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 10 ARALIK

Hadi bu akşam Dergilik’in katkılarıyla 20.30'da!

Ödül Dergilik’ten 100.000 TL

Yollar, Roma İmparatorluğu’nun gücünü ve büyüklüğünü simgelerdi. Bu yollarda Roma imparatorlarının ve ünlü Roma valilerinin isimlerinin yer aldığı sütunlar vardı. Bu sütunlar İmparatorluk dahilindeki halkların yerel dillerinde de yazılar içerirdi. Bugünkü ipucumuz da bu taşlarla ilgili. Romalılar döneminde yollara dikilen, yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren taşlara ne denir? Biliyor musun sevgili hadici?

HADİ CEVABI: MİL TAŞI

MİL TAŞI'NIN ÖZELLİKLERİ

Mil taşı, Romalılar döneminde yollara dikilen, yolun yönünü ve merkeze uzaklığını gösteren taşlara denir. Kilometre taşı olarak kullanılan bu taşlar yuvarlak beyaz mermerden yapılmışlardır. Bazı Roma mil taşlarının üzerinde dönemin Roma İmparatorunun ve yöneticilerinin (vali) isimleri yazılıdır.

İSTANBUL'DAKİ MİLYON TAŞI

Milyon Taşı, İstanbul Fatih ilçesi Cağaloğlu semtinde yer almakta olup Aya Sofya camii karşısında Sultanahmet Meydanı'nın kuzeybatı köşesinde Yerebatan Sarnıcı'nın girişinin yakınında, tramvay yolunun yanında bulunur.

Bizans İmparatorluğu'nda Konstantinopolis şehrine ulaşan tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası ve dünya üzerindeki diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının hesaplanmasında kullanılan sıfır noktasıdır. İtalya'da Roma şehrinde bulunan bir diğer anıt olan Milliarium Aureum ile aynı işlevi görmektedir. Bizans'ın yeniden inşası ve başkent kimliğini kazanması esnasında yapılan birçok görkemli anıt gibi İmparator I. Konstantin tarafından 4. yüzyılda yerleştirildiği düşünülür.

Milyon Taşı ilk yapıldığında dört yöne bakan bir kapı ve bu noktada kesişen yolların üzerine yükselen, dört sütun üzerine oturmuş bir kubbeden oluşmaktaydı. Tetrapylon mimari ismi ile anılan bu yapılar Roma kültürünün önemli öğelerinden biriydi. Milyon anıtının ve kubbesinin üzerinde birçok Bizans dönemine ait heykel ve kabartma bulunmaktaydı ve bu anıtın ihtişamını çok daha fazla arttırmaktaydı.

16. yüzyılda İstanbul'a su taşıyan kemerlerin genişletme çalışmaları esnasında yıkılıp, ortadan kaybolmaya başladığı tahmin edilmektedir.

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