Hadi ipucu sorusu bu akşam için açıklandı. 5 Aralık saat 20.30'da canlı olarak yapılacak olan Hadi öncesi yarışmacılar için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bu akşamki Hadi ipucu sorusu, "Tek bir fotoğraf çekmek yerine en az 3 fotoğraf kullanan ve aydınlık noktaları yenide değerlendirebilen özellik nedir?" oldu. İşte 5 Aralık Hadi ipucu sorusu yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU: TEK BİR FOTOĞRAF ÇEKMEK YERİNE EN AZ 3 FOTOĞRAF KULLANAN VE AYDINLIK NOKTALARI YENİDE DEĞERLENDİREBİLEN ÖZELLİK NEDİR?

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

"Hadi bu akşam General Mobile'dan 20.000 TL. En çarpıcı anları ölümsüz kılan, masalsı kareleri sevdikleriyle buluşturan fotoğraf tutkunu hadiciler bu ipucumuzu çok sevecek! Tek bir fotoğraf çekmek yerine en az 3 fotoğraf kullanan ve aydınlık noktaları yenide değerlendirebilen özellik nedir?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: HDR

HDR FOTOĞRAF NEDİR?

HDR (High Dynamic Range),fotoğraf sanatında çekilmiş fotoğrafa uygulanan bir tekniktir.

En az üç adet çekilmiş aynı kadraja ait farklı pozlanmış fotoğraflar yazılım sayesinde karanlık ve aydınlık yerleri belli bir mantık dahilinde yeniden değerlendirilerek dördüncü ve göze hitap eden bir fotoğraf oluşturulur. 0 poz değerinde karanlık çıkan yerler + pozlanmış kareden, aydınlık çıkan yerler - pozlanmış kareden alınır. Böylece ışık dengesizliklerinin olduğu ve detayların kaybolduğu fotoğraflardan tüm detayların barındıran HDR uygulanmış kare elde edilir.

Üç kareden HDR uygulanacaksa fotoğraf örneğin 0 +2, -2 pozlama değerleri ile üç kare çekilir. Makinenin düşük gürültü oluşturduğu ASA değerlerinde çekilmesi oluşacak fotoğrafın kalitesini etkileyecektir. İyi bir sonuç için doğru çekilmiş fotoğraflara, doğru şekilde bu teknik uygulanmalıdır. Çekilen fotoğraflar bilgisayarda HDR hazırlamakta kullanılan yazılımlara aktarılarak HDR görüntü oluşturulabilir.

HDR her fotoğrafa uygulanmaz. Özellikle bulutlu havalarda veya iç mekanda çekilen fotoğraflarda iyi sonuç verecektir.

İyi bir HDR için uzun pozlama ile çalışılıyorsa üç ayak, düşük asalı ve üç tane (0, +Poz, -Poz) çekilmiş fotoğraf ve bunlardan HDR'yi oluşturmak için yazılım gerekmektedir. Günümüzde gelişmiş bazı DSLR'lerde ve kimi akıllı cep telefonlarında (Örn: Oppo Find 5) makine içinden fotoğraf çekilirken veya çekim sonrasında(Pentax K20D) yazılımla HDR yapılabilmektedir.

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