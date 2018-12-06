Hadi ipucu sorusu bu akşam için açıklandı. 6 Aralık saat 12.30'da canlı olarak yapılacak olan Hadi öncesi yarışmacılar Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeye ne denir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 6 Aralık Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde

HADİ İPUCU SORUSU 6 ARALIK

Hadi bugün 12.30’da!

Çeyiz sandıkları açıldığında çeşit çeşit el işleri hemen göze çarpar. Bunlardan bir tanesi vardır ki basit gibi görünür ama özen ve emek ister. Bugünkü ipucumuz da bu el işiyle alakalı. Seyrek dokunmuş keten bezin üzerine çeşitli renklerde iplerle yapılan süslemeye ne denir?

HADİ İPUCU CEVABI: KANEVİÇE

KANEVİÇE NASIL YAPILIR?

Kanaviçe, el işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi ve onun üzerine yapılmış olan işlemelere verilen addır. Kanaviçe işi, bir resmi şekillendirmek için x biçimli dikişlerin kullanılması yöntemidir. Bu bakımdan kanaviçe işi kumaş ipliğinin sayıldığı nakış işinde popülerdir ve uygulaması kolaylıkla yapılır. Dikişçiler, dikişlerin bir ebat ve görünümde olmasını sağlamak için iplikleri sayarlar. Kanaviçe işinin bu uygulaması ayrıca sayılı kanaviçe işi olarak adlandırılır. Bazen kanaviçe işi, kumaş üzerinde baskısı yapılmış dizayn üzeinde yapılır.

Kanaviçe işi, nakış formunun en eski örneklerinden biri olup dünyanın her yerinde bulunabilir. pek çok halk müzeleri özellikle Avrupa kıtasından ve Asya'dan kanaviçe işi ile süslenmiş giysi örneklerini sergilerler.

İki boyutlu (gölgesiz) bitkisel ve geometrik desenli kanaviçe işi, (genellikle siyah ve kırmızı pamuk ipek telleri ile keten bezi üzerine çalışılmış) Batı Avrupa ve Orta Avrupa halkı nakışının karakteristiğidir.

Amerika Birleşik Devletleri Plymouth, Massachusetts'deki "Hacı Salonu" günümüzde en erken bilinen kanaviçe işine ev sahipliği yapmaktadır. Örnek, yaklaşık 1653 yılında kaptan Myles Standish'in kızı Loara Standish tarafından yaratılmıştır.

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