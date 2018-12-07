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Hadi ipucu sorusu bu akşam için açıklandı. 7 Aralık saat 20.30'da canlı olarak yapılacak olan Hadi öncesi yarışmacılar Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, " Kahramanmaraş'ın plakası nedir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 30 bin lira ödüllü 7 Aralık Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU: KAHRAMANMARAŞ'IN PLAKASI NEDİR?
Hadi bugün 20.30'da!
Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstiklal Madalyası’yla ödüllendirilerek "Kahraman" unvanını almıştır. Meşhur dondurmasını sevmeyenimiz yoktur. Ama bugünkü ipucumuz; Kahramanmaraş’ın plakası! Paycell kart numaralarının da ilk iki hanesini oluşturan bu numarayı bilen Hadiciler burada mı?
HADİ İPUCU CEVABI: 46
KAHRAMANMARAŞ'IN TARİHÇESİ
Kahramanmaraş, eski ve halk arasındaki adıyla Maraş'a, Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verildi. Maraş olan adı, 7 Şubat 1973'te Kahramanmaraş olarak değiştirildi. Şehrin adı Hititler döneminde Markasi olarak geçmektedir.
Dövme dondurmasıyla meşhurdur. Kahramanmaraş'ın dövme dondurması yerel şirketlerin azmi ve katkısıyla ünü tüm dünyaya yayılmış ve birçok dünya şehirlerinde dondurma şubeleri açılmıştır. Japonya'dan ABD'ye, Avustralya'dan Dubai'ye kadar birçok ülkede şehrin ve dondurmanın yerel firmalarca tanıtımı yapılmaktadır.
2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun ile büyükşehir oldu. Aynı zamanda Kahramanmaraş Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %14'ünü karşılamaktadır.
Kahramanmaraş sınırları içerisindeki Uludaz Tepesi Türkiye'de en çok uğurböceği kolonisini barındırmaktadır. Bu bölgede 2007 yılından beri amatör dağcılar ve profesyonel dağcılık kulüpleri tarafından ve belediyenin desteği ile Uludaz Uğur Böcekleri Festivali düzenlenmektedir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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